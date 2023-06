Dal 12 luglio, Davide “BOOSTA” Dileo, cofondatore e tastierista dei Subsonica

nonché produttore, autore, compositore e DJ, sarà di nuovo sul palco per un tour che attraverserà l’Inghilterra e l’Italia con 8 imperdibili date in cui presenterà “POST PIANO SESSION”, il suo ultimo progetto discografico da solista composto da 6 diversi capitoli che fondono pianoforte ed elettronica.

Il tour in Inghilterra, prodotto e organizzato da Citizen Live, toccherà alcune delle principali città britanniche, prendendo il via il 12 luglio al Peggy’s Skylight Jazz Club di NOTTINGHAM – info e biglietti su citizen-live/boosta-post-piano-session-nottingham/.

continuerà po, il 16 luglio al Sneaky Pete’s di EDIMBURGO – info e biglietti su citizen-live/boosta-post-piano-session-edinburgh/.

Il 18 luglio sarà all’Electric Studio 45 di BRIGHTON – info e biglietti su citizen-live/boosta-post-piano-session-1/

Infine, il 19 luglio si concluderà al Servant Jazz Quarters di LONDRA – info e biglietti su events/citizen-live/boosta-post-piano-session/.

Il tour “POST PIANO SESSION” proseguirà poi in Italia con 4 speciali appuntamenti.

Queste le date del tour italiano prodotto e organizzato da Citizen Live:

23 LUGLIO – Teatro Romano – BRESCIA – nell’ambito del Sub Limen Festival – info e biglietti su dice.fm/bundles/sub-limen-rgbr

24 LUGLIO – Sala Ottagonale – BUDRIO (BO) – info e biglietti su boxerticket.it/eventi/boosta-post-piano-session/

26 LUGLIO – Castel Sant’Angelo – ROMA – nell’ambito della rassegna Sotto L’ Angelo di Castello – Danza Musica Spettacolo – info e biglietti su informagiovaniroma.it/sotto-langelo-di-castello-2023/e sui circuiti di prevendita abituali

28 LUGLIO – A Starlight Serenade con Club Silencio – PINO TORINESE (TO) – Info e biglietti su to.clubsilencio.It/planetario

«“POST PIANO SESSION” – racconta Boosta – è una piccola suite di elettronica e pianoforte, evocativa e romantica, con inserti di energia e ottimismo, frutto di una libertà desiderata. Questa è l’occasione perfetta per celebrare la libertà, sia come artista che come individuo. È diventata una necessità primaria e un dovere immediato. La libertà, in ogni contesto, è un bene che abbiamo preso in prestito e dobbiamo metabolizzare e difendere».

BOOSTA

https://www.facebook.com/Davide.BOOSTA.Dileo

https://www.instagram.com/boostology/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia