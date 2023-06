Hotel Promessi Sposi, attività all’aperto e benessere Spa

Hotel Promessi Sposi, le attività outdoor della sponda orientale del Lago di Como

Vivere l’esperienza di un soggiorno sulla sponda orientale del lago di Como all’Hotel Promessi Sposi di Malgrate, significa poter conservare nel tempo il ricordo ricco di bellezze naturali, cultura, storia e sano benessere. Siamo in uno dei luoghi più iconici e affascinanti d’Italia da vivere a piedi passeggiando lungolago o in bicicletta tra un borgo e l’altro, in barca o praticando sport acquatici come kitesurf o kayakcon.

La sponda orientale è caratterizzata da località come Bellaggio e il suo splendido e rinomato borgo, Varenna con le sue lussuose ville che si specchiano nel lago e Mandello del Lario con il celebre museo delle moto Guzzi. Esplorare un territorio pieno di fascino richiede tempo ed energie; pertanto è importante scegliere di alloggiare nel posto giusto dove il benessere dell’ospite è al primo posto.

L’Hotel Promessi Sposi è sinonimo di lusso raffinato, camere confortevoli e di design, cucina ricercata del ristorante fine dining Lisander, calda accoglienza del suo preparato staff, e puro benessere nella moderna SPA di oltre 200 mq e giardino con area relax vista lago, la palestra, trattamenti bellezza e antietà, massaggi viso e corpo, anche per coppie, e piscina idromassaggio.

Le attività outdoor e i luoghi da scoprire

Le proposte outdoor del lago, per vivere una vacanza stimolante, attirano famiglie e coppie che qui trovano la dimensione giusta per godere di un relax e di una tranquillità a pochi passi dalle grandi città della Lombardia. Le possibilità che il territorio offre sono innumerevoli; una gita in barca per esplorare il territorio del lago da un’altra prospettiva, un tour in bicicletta o in e-bike sulla pista ciclopedonale ben segnalata e protetta che collega la vicina Lecco con l’hotel Promessi Sposi.

Un must per gli amanti dell’arte, della cultura e della storia senza tempo, è la visita alle ville storiche affacciate sul lago; ad esempio Villa Monastero con il suo orto botanico nella vicina Varenna. E poi musei, gallerie d’arte o borghi caratteristici come la stessa Malgrate. Il lago regala bellezza e trasmette serenità ad ogni ora del giorno: al mattino è bello passeggiare o correre sul lungolago con i primi raggi del sole che accarezzano le maestose montagne come la Grigna con i suoi 2409 m e il Resegone 1875 m quest’ultimo conosciuto dagli esperti di arrampicate per le numerose vie ferrate. Infine, la possibilità di fare sport acquatici sul lago è vasta: dal canottaggio a bordo lago al kitesurf, dallo sci nautico al kayak. Un sogno per ogni sportivo o per chi vuole provare qualcosa di diverso. Quando cala la sera, le luci del lago creano un’atmosfera suggestiva, e cenare in coppia o con la propria famiglia è un’esperienza che regala poesia ed emozioni.

I trattamenti rigeneranti della Spa



Recuperare le energie e rilassarsi nei 200 mq di SPA dell’hotel è un’esperienza che coinvolge i sensi. La moderna SPA dell’hotel Promessi Sposi offre una vasta gamma di servizi e trattamenti studiati con la formula Comfort Zone, un partner che sposa appieno la filosofia green dell’albergo: rispettare la persona e l’ambiente, utilizzando ingredienti naturali e certificati tra cui l’achillea millefolium per i trattamenti antiage al viso come il Ritual 50+ e il cedro per i massaggi corpo grazie alla sua fragranza fresca e tonificante. «Mettiamo il benessere psicofisico dei nostri ospiti al primo posto, sappiamo come rendere l’esperienza della SPA un momento rilassante dove è possibile immergersi in un’atmosfera tranquilla e godere di una serie di trattamenti studiati per alleviare lo stress e favorire il relax» afferma Mara Marolda, SPA manager dell’Hotel Promessi Sposi.

«Ai nostri ospiti offriamo inoltre trattamenti corpo e viso rilassanti, decotratturanti, drenanti e ritualistici con pietre calde: pietre di sale dell’Himalaya per rilassare e pietre laviche per un trattamento più energetico. Abbiamo, poi, pensato proprio a tutto: anche quando il meteo è avverso e non consente di uscire, i nostri ospiti possono tranquillamente fare movimento, prenotare un trattamento alla reception o rilassarsi rimanendo in hotel» conclude Mara Marolda». L’offerta beauty & wellness della struttura si sviluppa tra il secondo e il terzo piano: gli ospiti possono rilassarsi e godere del panorama di una terrazza in erba di 100 mq, sauna, bagno turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio, mini piscina con idromassaggio, palestra con le più complete e moderne attrezzature

