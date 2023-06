Test antidroga, nuovo macchinario per Polizia locale di Rho

Test antidroga, ecco le novità

Il corpo di Polizia locale coordinato dal comandante Antonino Frisone ha ora in dotazione un nuovo macchinario per effettuare test antidroga. Si tratta del Dräger DCD 5000, uno strumento che permette di avere risultati in modo veloce e sicuro, rilevando l’utilizzo di sostanze stupefacenti: Dräger DCD 5000 si attiva con un semplice prelievo di campioni di saliva, test necessario per l’accertamento della giuda in stato di alterazione da sostanze stupefacenti; nonché per i test qualitativi sulle sostanze rinvenute o sequestrate.

L’acquisizione è stata finanziata con contributi statali a seguito di un progetto presentato dal Comando proprio sui servizi antidroga.

Il commento

“Sono test di ultima generazione che consentono di scoprire se un automobilista si sia messo alla guida dopo avere assunto stupefacenti, sono affidabili e già in uso sulle auto di pattuglia delle forze di Polizia in Europa e anche negli Stati Uniti – commenta il comandante Antonino Frisone – Completeranno le nuove dotazioni anche un etilometro cofinanziato da Regione Lombardia: anche questo è di ultima generazione e consente di ottenere riscontri immediati sull’uso di alcol soffiando nello strumento”.

La fornitura sarà completata con l’acquisto dei pre-test per le pattuglie in circolazione sul territorio cittadino: i pre-test permettono di accertare se il conducente abbia assunto alcol, poi il dato viene ufficializzato attraverso l’uso dell’etilometro.

La Polizia locale ha attivato in queste settimane estive i servizi di controllo serale notturno, che terminano a mezzanotte. Il passaggio delle pattuglie funge da deterrente e permette di controllare situazioni di schiamazzi o qualsiasi problema segnalato dai cittadini di Rho

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia