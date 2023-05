Protezione civile: al via il 6° corso per diventare volontario

Al via il sesto corso per diventare volontario di Protezione civile o semplicemente per conoscere meglio questa realtà.

Basta essere maggiorenne e pieni di buona volontà per iscriversi alle 9 lezioni bisettimanali finalizzate a ottenere una preparazione di base per fare il volontario in Protezione civile.

Il primo incontro di presentazione è previsto per martedì 9 maggio dalle ore 20 alle 23 allo Spazio Europa del Comune di Bollate.

L’iniziativa, totalmente gratuita, è patrocinata dal Comune e promossa dalla Squadra di Emergenza operativa (Seo) di Bollate con il Centro di coordinamento volontari Protezione civile (Ccv).

Calendario degli incontri

Martedì 09 maggio

La nascita della protezione civile in Italia. I potenziali rischi e l’importanza della prevenzione L’esperienza italiana delle catastrofi e delle maxi emergenze.

Essere un giovane volontario di protezione civile nel contesto attuale del nostro Paese. Il volontariato organizzato nell’attuale sistema di protezione civile.

Con Elisa Parolini, Natale Borghetti, Francesco Vassallo, Luca Elia, Luigi Fasani, Gianluigi De Moliner, Fabio Arioldi

Giovedì 11 maggio

Comunicare nell’emergenza: aspetti psicologici e sociologici

Con Marco Lombardi

Martedì 16 maggio

Rischio idrogeologico. Eventi alluvionali e allagamenti. Tecniche di intervento e di autoprotezione Con Massimiliano Colletta

Giovedì 18 maggio

Gli incidenti domestici: acqua, luce e gas

Con Ruggero Scotti

Martedì 23 maggio

Alcune informazioni di Pronto soccorso nei contesti quotidiani Il S.S.U.Em. 118

Con Federico Valdambrini

Giovedì 25 maggio

Il rischio incendio – Informazioni generali sulla prevenzione; principi generali della combustione e le operazioni di estinzione; la filosofia della prevenzione.

I Dispositivi di Protezione Individuali nelle attività lavorative e domestiche.

Con Gianluigi De Moliner

Martedì 30 maggio

L’importanza del ruolo che le Unità Cinofile da soccorso terrestre

Con Bianca Emilia Manfredi e Fabrizio Bonanno

Martedì 6 giugno

Logistica campale in emergenza. Allestimento di un campo di accoglienza: aspetti tecnico-operativi Con Simone Segna

Giovedì 8 giugno

Tecnologia e mobilità – Rischi e pericoli

Con Robert Brusinelli

Per iscrizioni:

corsoprociv2023@seoodv.it; cell: 335 7686340

comune.bollate.mi.it

