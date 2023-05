L’evoluzione del mestiere di escort in Italia ha attraversato molte fasi diverse, dalle epoche antiche fino ai giorni nostri. Come spiega Escort4you, oggi la tecnologia sta rivoluzionando il modo in cui le escort lavorano, rendendolo più efficiente e sicuro per tutte le parti coinvolte, quindi sia per le escort che per i clienti, che in Italia risultano essere oltre 3 milioni. Non tutti sanno che le radici di questo mestiere risalgono all’antichità, quando la prostituzione era una pratica comune in molte civiltà.

In Grecia e nell’antica Roma, ad esempio, esistevano figure che si occupavano di offrire servizi sessuali a vari livelli di prezzo e servizi. Con il passare dei secoli, il mestiere di escort è cambiato in base alle esigenze della società e alle leggi vigenti. Nel Medioevo, le prostitute seguivano le fiere ed i reggimenti per incontrare più persone e quindi potenziali clienti, mentre nel Rinascimento è nata la figura della cortigiana, una donna che intratteneva uomini di nobiltà e religione.

Escort in Italia oggi

Oggi, grazie alla tecnologia, le escort possono promuovere i loro servizi in modo più efficiente e sicuro attraverso siti specializzati come Escort4you. Questo permette loro di raggiungere una clientela più ampia e diversificata, e di gestire meglio le loro attività lavorative. Inoltre, come fa notare Escort4you, le escort professioniste preferiscono le città più ricche dove possono incontrare uomini più facoltosi. Le escort di lusso e le escort più sexy in Italia frequentano le località più esclusive del Belpaese, proprio per una clientela più facoltosa e disposta a pagare di più per servizi di lusso.

Com’è visto oggi il settore delle escort

Anche se il mestiere di escort è cambiato e si è evoluto nel corso dei secoli, la società continua a guardarlo con sospetto e pregiudizio, nonostante la prostituzione sia legale sia per chi la pratica che per i clienti. Questo può rendere difficile la vita delle escort che spesso devono affrontare discriminazioni e difficoltà a livello sociale e lavorativo. Questo dipende in parte da una mentalità ancora chiusa rispetto a quella ad esempio dei paesi del Nord Europa, dall’altra dalla mancanza di una legge che regoli le attività delle escort