ITA Airways e DB Schenker hanno firmato il loro primo accordo Fly with SAF, lanciando il programma della compagnia aerea, volto a coinvolgere agenti spedizionieri cargo e shipper nell’acquisto di carburante sostenibile SAF – Sustainable Aviation Fuel.

La sostenibilità è uno dei pilastri strategici su cui poggia il Piano Industriale di ITA Airways. L’ambizioso piano di rinnovo della flotta e le altre iniziative rivolte alla riduzione delle emissioni di CO 2 supportano gli obiettivi sfidanti di ITA Airways: diventare la compagnia aerea più green d’Europa nel 2026, con l’80% di aerei di nuova generazione che, con un consumo di carburante inferiore del 25%, consentono una importante riduzione di emissioni di CO 2 .

DB Schenker, attore leader della logistica globale e dei servizi di trasporto, sta implementando la sostenibilità come principio delle sue pratiche di business, andando dalla Corporate Social Responsibility (CSR) alla crescita sostenibile e ambisce a ridurre la propria impronta di carbonio così come a sviluppare nuovi prodotti in collaborazione con i suoi fornitori e partner. Nei suoi mercati chiave, DB Schenker si impegna con i propri partner per indirizzare il raggiungimento dei suoi obiettivi di sostenibilità.

Per questo DB Schenker, condividendo l’obiettivo di realizzare un’aviazione sempre più green e responsabile, aderisce al programma di ITA Airways, Fly with SAF, partecipando concretamente all’acquisto di carburante SAF, sostenendo i costi più elevati di questo carburante ecologico rispetto al carburante convenzionale.

