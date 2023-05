CAP inaugura ad Albairate, la casa dell’acqua n° 200

Il prossimo sabato 6 maggio Gruppo CAP inaugurerà la duecentesima casa dell’acqua, quella installata ad Albairate.

200 case dell’acqua sul territorio della Città metropolitana di Milano significano 110 milioni di litri d’acqua (naturale o frizzante) erogati, con un sensibile risparmio per i cittadini e per l’ambiente, perché si traducono in 12 tonnellate di pet in meno da smaltire (senza contare le emissioni in atmosfera per consegnare le corrispondenti 73mila bottiglie da 1,5 litri).

La Casa dell’Acqua n°200 è quella installata in via della Brera, che sarà inaugurata ufficialmente sabato 6 maggio.

Si tratta della prima casetta per il Comune di Albairate, e consentirà a tutti i cittadini di rifornirsi di acqua naturale e frizzante prelevata dall’acquedotto cittadino, sicura e controllata, ottima da bere e super conveniente.

La nuova Casa dell’Acqua nasce grazie alla collaborazione fra il Comune e Gruppo CAP.

Le modalità per usufruire del servizio saranno le stesse di tutte le casette realizzate da CAP: il prelievo di acqua naturale sarà libero e gratuito, mentre l’acqua frizzante è riservata ai soli residenti di Albairate, riconosciuti attraverso la tessera sanitaria.

Ogni utente abilitato ha a disposizione 12 litri a settimana di acqua frizzante. In caso di guasti o malfunzionamenti, i cittadini avranno a disposizione il numero verde dedicato alle Case dell’Acqua 800271999 o l’indirizzo mail guasticaseacqua@gruppocap.it.

