Il 28 aprile, sul palco dello storico teatro Martinitt di Milano, ha debuttato la commedia sull’amore di e con Marco Cavallaro.

Protagoniste, quattro donne, tanto diverse quanto simili, perché le accomuna il sentimento più nobile, più rivoluzionario e più discusso: l’amore.

Una di loro, la bravissima Alessia Frascangeli è psicologa delle altre tre, pronta a riequilibrare le emozioni delle proprie pazienti, e la prima a negare a se stessa l’amore in quanto delusa dagli uomini.

C’é l’appassionata, ossessionata di arte e cultura, interpretata dalla divertente Viviana Colais, la giovane incerta e pigra emozionale recitata da una frizzante Lorenza Giacometti, e infine la ricca, la bella la sexy, che cerca nel suo rango sociale l’uomo ideale, recitato dalla convincente Francesca Anna Bellucci.

Chi sarà a far breccia seriamente nei loro cuori? L’uomo più inaspettato, l’uomo che perdendo la testa come in un colpo di fulmine verso la terapeuta incontrata nel bar dell’amico già navigato nell’amore in ben quattro matrimoni; l’uomo scoprirà i segreti di ognuna di loro, scritti nell’agenda di lavoro della dottoressa.

Marco Cavallaro si destreggia in 4 ruoli, dal burino che farà innamorare la giovane e sexy abbiente, l’uomo erudito e studiato che farà perdere la testa alla dotta, e vestirà i panni di una donna per poter creare quel fervore erotico-emozionale nella giovane alla ricerca di nuove situazioni. E la terapeuta? di chi si innamora? giustamente dell’uomo che al bar, lo incontra all’improvviso, lo negherà all’inizio a se stessa, ma poi lo accoglierà, perché le donne innamorate degli uomini hanno bisogno di n mix di differenti sfaccettature e “colorati” elementi.

Sul palco, oltre alle divertenti protagoniste e a Marco Cavallaro che ne scrive il testo e si rende protagonista, anche un rodatissimo Peppe Piromalli, complice delle ingiuriose azioni della giovane uomo, nel voler risolvere i problemi di cuore di tutte e tre pazienti, per finalmente alleggerire la vita della sua amata.

Ci riuscirà? Scopritelo andandolo a vedere! In scena al Martinitt, fino al 14 maggio.

Le risate non mancheranno, e neppure gli applausi, che noi abbiamo sentito, anche quando, su un piccolo palco girevole sullo stesso palco principale, per un paio di volte si è staccata parte della scenografia e gli attori, con una perfettissima tempistica hanno improvvisato per rendere il tutto, ancora più comico.

