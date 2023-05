FRANCO MUSSIDA insieme al CPM Music Institute, è uno dei vincitori del “Premio Campione”, per le attività sociali svolte nelle carceri italiani.

CPM Music, la scuola di musica da lui fondata e diretta da sempre coinvolta nel progetto CO2, dal 2013 ha coinvolto migliaia di detenuti in 11 carceri italiane (tra cui il Carcere di San Vittore e il Carcere minorile Beccaria di Milano) portandoli ad avere una maggiore consapevolezza con l’ascolto della musica strumentale in ogni sua forma, dalla classica al jazz, dal pop alla musica etnica.

Questa la motivazione del premio, promosso dall’associazione di volontariato dei City Angels, ideato dal suo fondatore e presidente Mario Furlan e assegnato ai “campioni” di solidarietà, legalità e civismo: «Campione per la musica, Franco Mussida, musicista e artista, fondatore e presidente del CPM Music Institute, già membro della PFM. Da oltre 30 anni è molto attivo nel sociale, in particolare in varie carceri italiane, tra cui San Vittore, e presso la comunità di San Patrignano, tutte realtà dove ha portato il progetto CO2 per un ascolto consapevole della musica. Ha ideato e diretto “Fatto per un mondo migliore”, grande operazione benefica per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, e inoltre ha collaborato con la Fondazione Exodus di Don Mazzi per il recupero dei giovani fragili».

“ Accettare questo riconoscimento per me vuol dire contribuire ad accendere i fari sul loro prodigioso operare. Li ringrazio. Ringrazio Mario Furlan, motore di questa straordinaria opera di volontariato. Ringrazio anche a nome dei detenuti della Nave a San Vittore, dei ragazzi di San Patrignano, degli studenti e di tutto il CPM Music Institute. Assieme alla Musica, di cui sono servitore, sono i miei più cari compagni nelle attività che mi hanno portato a questo riconoscimento», dichiara Franco Mussida

La cerimonia di consegna del Premio si è tenuta ieri giovedì 11 maggio, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino alla presenza di varie Autorità istituzionali e religiose, tra le quali la Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, gli Assessori comunali Lamberto Bertolé (Welfare e salute) e Pierfrancesco Maran (Casa e piano quartieri), il giudice della Corte penale internazionale e Sostituto Procuratore generale presso la Corte d’Appello Cuno Tarfusser e il Provveditore agli studi, Marco Bussetti.

A condurre la cerimonia l’attrice, inviata di Striscia la Notizia e testimonial dei City Angels, Rajae Bezzaz.

Il Premio è sponsorizzato da Yakult Italia e patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Lombardia con l’Associazione Nazionale Magistrati, l’Agenzia delle Entrate, l’Ordine degli Avvocati, la Comunità Ebraica di Milano, il Rotary Club e il Lions Club.

