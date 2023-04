UN MARE DI SUONI nasce dalla collaborazione tra Ponderosa Music & Art e Volvo Car Italia.

Giovedì 27 aprile si terrà il secondo dei tre appuntamenti esclusivi, presso Volvo Studio Milano.

Il Mediterraneo da sempre evoca leggende e storie di popoli e culture in continua trasformazione e contaminazione. Qui i suoni evadono i confini: navigano in piena libertà e si mescolano spontaneamente gli uni agli altri, in tutte le terre che incontrano.

Questo appuntamento vedrà da protagonista Oren Lavie.

La carriera del cantautore, pianista, autore, regista teatrale e video israeliano Oren Lavie è stata finora un inarrestabile successo.

Al centro di ogni disciplina Oren è un narratore, che con estrema delicatezza racconta il suo tempo.

Fin dal suo album di debutto “The Opposite Side of The Sea”, è stato riconosciuto per le forti qualità dei suoi testi e delle sue melodie.

Con “Bedroom Crimes” è riuscito a coniugare musica, concetti e immagini.

