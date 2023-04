Everything But The Girl: “Fuse”, è il loro nuovo album

Gli Everything But The Girl hanno pubblicato “Fuse”, il nuovo album del duo britannico, fuori ora su tutte le piattaforme digitali e in fisico.

Il duo ha pubblicato recentemente il loro nuovo brano No One Knows We’re Dancing e il relativo lyric video. No One Knows We’re Dancing, singolo tratto da Fuse, segue i recenti Run A Red Light, Caution To The Wind e Nothing Left To Lose.

Scritto e prodotto da Ben Watt e Tracey Thorn nella primavera-estate del 2021, Fuse è una rivisitazione moderna della brillante anima elettronica di cui la band è stata pioniera a metà degli anni Novanta.

La voce di Thorn, ricca di effetti e sfumature, è ancora una volta in primo piano nello scintillante paesaggio di Watt fatto di bassi, beat taglienti, synth e di spazi vuoti, e come in precedenza, il risultato è il suono di una band a suo agio nell’essere contemporanea, dal punto di vista sonoro, ma allo stesso tempo senza età.

universalmusic.it

