Sabato 22 aprile Lunii celebra la Giornata della Terra con innovativi audiolibri per sensibilizzare i più piccoli sulle tematiche legate alla sostenibilità e alla cura del Pianeta.

Grazie alla Fabbrica delle Storie, infatti, sono numerosi i racconti che i più piccini possono ascoltare anche senza l’uso di uno schermo.

Dalle storie sulla città ecosostenibile di Acquaria, alle avventure per riportare l’armonia nei 6 Regni, dove la natura si sta ribellando, da Silver, il camion magico non inquinante che porta i bambini in giro per il mondo, all’audiolibro dedicato alla vita di Jane Goodall, una delle voci più importanti al mondo nella lotta per i diritti degli animali e per la conservazione della natura.

I principi ecosostenibili della Fabbrica delle Storie hanno ispirato anche la progettazione ecocompatibile del dispositivo per ridurre l’impatto ambientale della sua produzione, che avviene interamente in Francia.

La Fabbrica delle Storie offre poi la possibilità di caricare centinaia di storie sempre diverse e totalmente digitali e l’Astuccio Lunii, la custodia del dispositivo, è realizzato con fibre di plastica ottenute da bottiglie riciclate.

La questione ambientale è inoltre declinata da Edizioni Lunii, casa editrice del raccontastorie, in diversi formati e universi narrativi, adatti a ogni età: dalle storie con protagonisti animali teneri e divertenti per i più piccoli (età 3+), alle incredibili missioni degli Avventurieri per ristabilire l’armonia in natura (età 5+), fino alle appassionanti storie di vita di alcuni personaggi storici per i più grandi (età 7+), perché non è mai né troppo presto né troppo tardi per imparare a prendersi cura della Terra e dei suoi abitanti!

GLI AUDIOLIBRI INTERATTIVI DI LUNII

JANE GOODALL di Meg Belviso – Disponibile sull’app Lunii

GLI AVVENTURIERI – IL RICHIAMO DI ACQUARIA di Romain Lesiuk – Disponibile sull’app Lunii

GLI AVVENTURIERI – PANICO NEI 6 REGNI di Romain Lesiuk – Disponibile sull’app Lunii

GLI AVVENTURIERI – ALLA RICERCA DEI DODICI GIOIELLI di Romain Lesiuk – Disponibile sull’app Lunii

SILVER, IL CAMION GIRAMONDO di Sofia Gallo – Disponibile sull’app Lunii