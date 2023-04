La salute mentale dei più giovani è un’emergenza mondiale: secondo i dati divulgati dalla Sinpf (Società di Neuropsicofarmacologia) un minore su quattro mostra sintomi depressivi e uno su cinque soffre di disturbi d’ansia.

C’è un rimedio possibile: parlarne. Francesca Picozzi, psicologa clinica specializzata in consulenza sessuale, lo fa ogni giorno su TikTok dove è diventata un punto di riferimento per tantissimi giovani.

Negli ultimi due anni il tema del disagio psicologico è diventato sempre più presente sui social, in particolare su TikTok, e oggi l’87% dei ragazzi dice di aver pensato di chiedere un aiuto psicologico dopo aver letto post o visto video sull’argomento, su TikTok o Instagram.

Francesca Picozzi, millennial e psicologa clinica con una specializzazione in consulenza sessuale, ha uno dei profili italiani TikTok più seguiti sui temi della salute mentale. Nel suo primo libro, con il tono colloquiale e diretto dei suoi video, affronta il problema più “caldo” tra i giovani: l’ansia in tutte le sue sfaccettature, da quella legata alle prestazioni scolastiche o di ingresso nel mondo lavorativo, a quella suscitata dalla difficoltà delle relazioni familiari, sentimentali e sessuali.

Capitolo dopo capitolo Francesca aiuterà i lettori a comprendere di non essere i soli a sentirsi “inadatti” al mondo in cui viviamo e li condurrà per mano a leggere sempre meglio le proprie emozioni. Perché conoscersi e accettarsi è il solo modo per crescere in modo equilibrato, senza diventare preda dei propri mostri interiori e senza ansie.

Francesca Picozzi

Classe 1995, psicologa clinica specializzata in consulenza sessuale, è diventata famosa grazie a TikTok dove, con video semplici e linguaggio fresco, parla di salute mentale agli adolescenti. Il suo profilo (che oggi conta oltre 140 mila follower e 4 milioni di like) è diventato una bussola per i ragazzi sin dagli inizi della pandemia grazie ai temi trattati: l’ansia, il disagio di chiedere e trovare aiuto psicologico. Parlarne aiuta! È il suo primo libro.

Longanesi

