Una straordinaria, divertente, emozionante commedia di Gianni Clementi al teatro comunale di Bosconero (TO).

«DONNACCE»

Una scrittura, ironica, estremamente umana e sempre attuale: Gianni Clementi regala l’ennesimo grande testo capace di suscitare emozioni, risate ed anche tante riflessioni che sulla scena diventa uno spettacolo esilarante, commovente, ricco di trovate e dal linguaggio semplice ed espressivo, grazie alla regia di Mauro Stante e Tony Skandal.

La storia è di Tullia, napoletana, in arte Sofia Loren: paurosa, pacchiana, senza sogni e illusioni… e di Tecla, toscana, detta Occhi Belli, visionaria e ingenua.

Due “signore” di mezza età che hanno dedicato gran parte della loro vita alla pratica della

professione più antica del mondo e che convivono in un appartamento in periferia, dividendo l’affitto. Le due, per l’età e per la crisi di un mercato invaso da rampanti ragazze dell’est, hanno deciso di andare in pensione e sono in procinto di partire per una vacanza.

Quando ad un certo punto, in modo rocambolesco, nella loro vita entra un famoso personaggio pubblico e da li cambia tutto, in modo definitivo. Tanta comicità e leggerezza per affrontare una cruda analisi della realtà.

Uno spettacolo con una caratteristica unica, un’esperienza audace, un ritorno al passato, al teatro elisabettiano, al millecinquecento, dove alle donne era proibito recitare grazie alla dittatura puritana.

BIGLIETTI: Intero unico euro 10 e-mail campotheatro@libero.it

telefonicamente 3472211204

TEATRO COMUNALE DI BOSCONERO

via Villafranca 5 – Bosconero(TO)

SABATO 22 APRILE 2023 – ORE 21.00

