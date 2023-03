È passato un anno dall’uscita di “SALVATORE”, un anno in cui si è fatto conoscere, raccontando se stesso, la sua storia, le sofferenze, ma anche la tenacia e lo sforzo di emergere da situazioni difficili, attraverso la sua musica. ADESSO A PARLARE SARÀ LUI.

Da oggi è disponibile il pre-order di “SALVATORE VIVE” (https://island.lnk.to/salvatorevive; Island Records / Universal Music Italia) al seguente link: https://shop.universalmusic.it/collections/paky.

Preordinando il supporto fisico si potrà accedere alla proiezione speciale che si terrà venerdì 24 marzo, fino a esaurimento posti disponibili.

La location sarà comunicata solo successivamente a chi avrà preordinato.

Anche “Tirana feat. Finem” si unisce all’ultimo progetto discografico dell’artista. Un altro banger dal respiro internazionale che sigilla il gemellaggio tra GLORY e KPT e che arriva dopo il successo di “La Bellavita feat Jul” (oro), che dopo 4 mesi dall’uscita è ancora in classifica Top 50 Italy di Spotify, con oltre 30 milioni di streaming complessivi. Jul è l’artista con più vendite di album nella Storia del rap francese, nonché l’artista francese più ascoltato nel decennio 2010-2019 su Spotify e il secondo artista con più vendite in Francia nello stesso decennio.

Di seguito la tracklist completa di “SALVATORE VIVE” : “Tirana feat. Finem”, prod. Timon “Salvatore vive”, prod. Timon; “Belen”, prod. Timon; “Sharm El Sheikh”, prod. Timon; “La Bellavita feat. Jul”, prod. Timon; “Onore e rispetto”, prod. Junior K; “Intro”, prod Drillionaire; “100 Uomini”, prod Drillionaire; “Blauer”, prod Drillionaire, “No wallet feat. Marracash”, prod Andry; “Pascià”, prod Sick Luke; “Auto tedesca”, prod. Kermit; “Star feat. Shiva”, prod. Drillionaire; “SALVATORE”; “Quando piove”, prod. 2ndRoof, Kermit; “Vivi o muori feat. Guè”, prod. Kermit, Drillionaire; “Vita sbagliata”, prod. Kermit, Drillionaire; “Comandamento feat. Geolier”, prod Sick Luke; “Giorno del giudizio feat. Luchè & Mahmood”, prod Night Skinny; “Mi manchi”, prod. Kermit, Drillionaire; “Storie tristi”, prod Night Skinny; “Mama I’m a Criminal”, prod Drillionaire; “Bronx”, prod Drillionaire.

L’album sarà disponibile in versione fisica nei seguenti formati:

Formato DOPPIO CD – Jewel Box con doppio CD e cover lenticolare;

Formato DOPPIO VINILE – Doppio Gatefold nelle versioni standard trasparente e nero.

Il suo primo album “Salvatore” è stato certificato doppio disco di platino da FIMI/GfK, totalizzando oltre 640 milioni di streaming complessivi e conquistando la top 10 dei dischi più venduti nel primo semestre del 2022. Ha debuttato al primo posto rimanendo per 10 settimane nella Top 10 della classifica FIMI/GfK Italia degli album più venduti in Italia, esordendo inoltre al 2° posto degli album più ascoltati al mondo su Spotify nelle prime 72 ore dall’uscita.

Al suo interno il singolo “Blauer” e “Auto Tedesca” sono certificati disco di platino, mentre i singoli “No Wallet” feat. Marracash, “Vita Sbagliata”, “Star” feat. Shiva, “Comandamento” feat. Geolier e “Mi Manchi” sono tutti certificati dischi d’oro. Conquiste enormi e con pochi pari, in Italia e non solo, per un disco d’esordio.

https://www.instagram.com/pakyglory/; https://www.tiktok.com/@pakyglory

