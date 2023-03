La superstar Lewis Capaldi ha annunciato un documentario musicale speciale, duro, onesto e senza filtri in collaborazione con Netflix, BMG e Pulse Music, con la produzione esecutiva di Independent Entertainment, BMG e Quickfire Films.

Il documentario, intitolato “Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now”, uscirà a livello internazionale il prossimo 5 aprile sulla piattaforma Netflix.

Ad anticipare il progetto, il nuovo brano “How I’m Feeling Now”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e che sarà incluso nel nuovo album di Lewis Capadi, Broken By Desire To Be Heavenly Sent, in uscita in tutto il mondo il 19 maggio.

Diretto dal vincitore ai BAFTA Joe Pearlman, il film mostra l’artista in un momento cruciale della sua carriera. È incentrato sulla storia di un giovane artista che torna alle proprie origini dopo aver ottenuto un successo globale senza precedenti, tentando di riconnettersi alla sua vecchia vita, alla famiglia e agli amici che ha lasciato indietro.

Dopo 4 anni in giro per il mondo e 5 tour da headliner sold-out, folle di fan urlanti e record nelle classifiche, il cantautore si ritrova nella vecchia casa dei genitori in Scozia per lavorare al suo secondo disco, nel tentativo di bilanciare una vita normale e una carriera costellata di successi.

Lewis Capaldi ha raccontato: “Sono abbastanza teso all’idea che le persone vedano questo documentario, devo essere onesto. Ma sono allo stesso tempo molto fiero di come è venuto. Spero vi piacerà”.

Il suo nuovo tour, che lo vedrà protagonista anche in Italia con un’unica data, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, il 31 maggio 2023 al Mediolanum Forum di Milano, ha registrato il tutto-esaurito in Gran Bretagna e lo porterà ad esibirsi anche ai festival di Reading & Leeds e al Glastonbury in qualità di headliner.

