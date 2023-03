Alice: al via il 15 marzo il nuovo tour nei teatri

“ERI CON ME A L I C E CANTA BATTIATO” è il nuovo live tour 2023, che continua con nuovi brani in scaletta tratti dal recente album, come Da Oriente a Occidente e Sui giardini della preesistenza, e altri che invece da molto tempo appartengono al repertorio live e discografico di Alice, come La cura, canzoni dai diversi periodi compositivi di Battiato, e quelle nate dalle loro numerose collaborazioni a partire dal 1980 e che hanno scritto insieme come Per Elisa, i loro duetti tra cui I treni di Tozeur e anche i brani che Battiato ha scritto più recentemente per Alice come Veleni e Eri con me, che dà il titolo all’album e al tour.

Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso le canzoni a cui sente di aderire pienamente.

Nella formazione in trio, al consolidato concerto, con Alice accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte, si aggiunge il timbro caldo del violoncello di Chiara Trentin.

Per alcuni concerti speciali questa estate, Alice sarà invece accompagnata dall’orchestra I Solisti Filarmonici Italiani, con Carlo Guaitoli al pianoforte e direzione.

Il tour è prodotto e organizzato da IMARTS.

Sono aperte le prevendite nei circuiti abituali

Di seguito le date nei teatri del tour “ERI CON ME A L I C E CANTA BATTIATO” e le prime date estive:

15 marzo Teatro Civico di Tortona (AL)

16 marzo Teatro Giacosa di Ivrea (TO)

19 marzo Teatro Petruzzelli di Bari

23 marzo Teatro Verdi di Pisa

13 aprile Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena

28 aprile Teatro Le Muse di Ancona

4 maggio Teatro Corso di Mestre (VE)

11 maggio Teatro Comunale di Belluno

12 maggio Teatro Astra di Schio (VI)

13 maggio Teatro Verdi di Gorizia

11 giugno al Piccolo Teatro Strehler di Milano per LA MILANESIANA ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, con un ospite a sorpresa in apertura

15 giugno Teatro Romano di Fiesole (FI) con I SOLISTI FILARMONICI ITALIANI

19 luglio Piazza Matteotti Sarzana (SP) in occasione del Festival Moonland

23 luglio Piazza Garibaldi Cervia (RA) con I SOLISTI FILARMONICI ITALIANI

www.facebook.com/alice.official/

https://www.alice-officialwebsite.com/concerti.html

www.youtube.com/@aliceofficialvideos/videos

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia