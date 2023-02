A San Valentino è uscito il nuovo brano di VillaBanks, “Il Doc 3” in collaborazione con Tony Effe, Slings, MamboLosco e prodotto da Linch e Andry the Hitmaker.

È il terzo capitolo di una serie di brani che VillaBanks pubblica in occasione della festa degli innamorati e anche quest’anno non ha fatto eccezioni.

“Il Doc 3”, uscito via SideOut e distribuito da Virgin Records (Universal Music Italia), sta già facendo furore nelle classifiche: in sole 24 ore è divenuto il brano non in gara al Festival di Sanremo più ascoltato sulla piattaforma di Spotify Italia con oltre 450.000 stream.

Il testo della canzone è esplicito e provocatorio ed è un inno alle fantasie erotiche e al vivere l’amore senza tabù o pregiudizi.

https://www.instagram.com/villabanks

