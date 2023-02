Martedì 21 febbraio Lazzaro aprirà il concerto di Eagle-Eye Cherry in programma alla Santeria Toscana 31 di Milano.

In occasione dell’unica data italiana del cantautore svedese Eagle-Eye Cherry, celebre per il suo brano “Save Tonight” che nel 1998 fu uno dei singoli più trasmessi nelle radio statunitensi e che proprio quest’anno festeggia il 25° anniversario, Lazzaro tornerà dal vivo in apertura della serata con alcuni dei brani che anticipano l’uscita del suo album d’esordio tra cui i singoli di debutto “Resta qua” e “Senza sapore”.

Pugliese d’origine e milanese d’adozione Lazzaro, nome d’arte di Leonardo Angelicchio è cantante, pianista, autore. Dopo essersi esibito sui palchi di molti club italiani con diversi artisti e formazioni, decide di intraprendere la sua carriera da solista, realizzando un progetto ruvido e ambizioso, destinato a lasciare il segno.

Tra radici soul e cantautorato italiano si inserisce la voce di questo cantante i cui riferimenti musicali affondano le mani nella passione per album-icona come “Mad Dogs & Englishmen” di Joe Cocker e “Madman Across the Water” di Elton John, passando anche per “Dalla”, omonimo capolavoro del ’79, con lo sguardo ben fisso sul presente di lavori come “Caustic Love” di Paolo Nutini.

Tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 debutta con i singoli “Resta qua” e “Senza sapore” che vantano la partecipazione di Taketo Gohara in qualità di produttore artistico e che anticipano l’uscita del primo album prevista nei prossimi mesi.