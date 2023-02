Mancano solo 10 giorni al ritorno live di Esseho (all’anagrafe Matteo Montalesi), polistrumentista, autore e produttore tra i più interessanti dell’attuale scena romana.

Il tour “acustico” nei club della penisola per presentare live per la prima volta il suo ultimo lavoro “SANGUE // SALIVA”, partirà il 2 marzo dal MONK di Roma. A questo link tutte le info sui biglietti: www.magellanoconcerti.it

Da ieri, lunedì 20 febbraio, è disponibile online la live session di “BLA“, video girato all’interno dei un bilico allestito in cui il brano è stato registrato in presa diretta, in chiave acustica.

La live session è visibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=r0cTFG_e7RA

Queste le date dei live, organizzate e prodotte da Magellano Concerti:

2 marzo – ROMA – Monk

9 marzo – BOLOGNA – Locomotiv

10 marzo – BERGAMO – Nxt Station Platz

11 marzo – PIACENZA – Musici per Caso

22 marzo – MILANO – Arci Bellezza

24 marzo – NAPOLI – Foqus

“SANGUE//SALIVA” è un EP diretto, completamente suonato, prodotto a sei mani insieme ad Amanda Lean e Not For Climbing, in cui l’amore viene declinato nella sua versione più fisica e il cui immaginario racchiude un universo di sentimenti all’interno di una camera da letto.

A livello lirico lʼEP è un’analisi agrodolce delle contraddizioni dell’amore giovanile, che alterna morsi e carezze, imbarazzo e sublimazione dei propri corpi, in un gioco di contrapposizioni che vede proprio nei due elementi alla base del titolo le sue perfette rappresentazioni metaforiche.

Nel protrarsi delle cinque tracce che lo compongono, “SANGUE//SALIVA” (Bomba Dischi/Universal) esplora sapientemente riferimenti passati e futuri tanto nelle sonorità quanto nei testi.

Questa la TRACKLIST di “Sangue//Saliva”:

1. Bla

2. 16:9 (feat. Drast), coprodotta da Niccolò Contessa (I Cani)

3. Luna

4. Stupido

5. Marea

Articoli di Musica su Dietro la Notizia