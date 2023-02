No Name Radio è pronta a stupire sempre di più.

Dopo aver partecipato attivamente al Festival di Sanremo – trasmettendo tutti i giorni dalla città dei fiori e intervistando diversi ospiti che sono passati a trovare i conduttori Michele Gioia e Federica Longo nel loro spazio a Casa Sanremo dando vita a dirette, eventi, showcase e contenuti esclusivi – la nuova radio powered by RAI ci dà un altro imperdibile appuntamento.

Al via da lunedì 20 febbraio, il nuovo programma condotto da Silvio Martino e Gabrielle Sarmiento, due nuovi talenti della Gen Z, selezionati attraverso il form di candidatura spontanea promosso negli scorsi mesi, che ci terranno compagnia dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 16:00, con “Dis-comfort Zone”.

“Dis-comfort Zone” sarà un momento in cui si alterneranno Dissing e Comfort, in due ore di diretta radiofonica in cui Silvio e Gabrielle porteranno l’ascoltatore alla scoperta di novità musicali, tendenze e curiosità dal mondo, attraverso l’interazione costante con social e followers.

Ma le sorprese non finiscono qui: il programma NO F&M, condotto dalla coppia Federica Longo e Michele Gioia, prolunga la messa in onda di un’ora, accompagnando il pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00.

“Come avevamo promesso, – commenta Roberto Sergio, direttore Rai Radio – l’offerta editoriale di No Name Radio cresce di giorno in giorno. E altre novità sono in arrivo con nuovi spazi che apriremo presto per innovare, sperimentare, coinvolgere”.

No Name Radio non è solo quello che succede on air. È uno spazio musicale sempre libero e a portata di mano ed è possibile, infatti, restare sempre connessi con la radio anche sui social: diversi sono i format che dallo studio di Via Asiago vengono riproposti anche su Instagram e Tik Tok:

The Corner – uno spazio di interviste e approfondimenti nel Metastudio che ha già ospitato diversi nomi tra cui Santi Francesi, Alfa, il cast di “Confusi”, Liede e Bianco, Ditonellapiaga, gIANMARIA e Will.

– uno spazio di interviste e approfondimenti nel che ha già ospitato diversi nomi tra cui Santi Francesi, Alfa, il cast di “Confusi”, Liede e Bianco, Ditonellapiaga, gIANMARIA e Will. All Eyes On – uno speciale contenuto live in acustico di artisti emergenti promettenti, da tenere d’occhio e naturalmente in rotazione su No Name Radio

– uno speciale contenuto live in acustico di artisti emergenti promettenti, da tenere d’occhio e naturalmente in rotazione su UNWRAP – la rubrica di ogni venerdì sulle novità della settimana che potete ascoltare su No Name Radio

No Name Radio – che può essere ascoltata in ogni momento scaricando l’app RaiPlay Sound, in Dub e streaming – è uno spazio musicale sempre libero e a portata di mano, fatto dai giovani per far risuonare gli artisti della scena nazionale e internazionale.

Un progetto che nasce con l’obiettivo di offrire una radio digitale, creato dai giovani per i giovani e un luogo in cui trovare voci e volti della generazione Z.

