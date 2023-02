Da aprile Niccolò Fabi torna live nei principali teatri italiani con il tour “MENO PER MENO”, un emozionante viaggio musicale tra il sound intimo del cantautore e il suono orchestrale magico e fuori dal tempo.

Il tour si concluderà in una location speciale il 28 maggio al Teatro Romando di Ostia Antica, Roma. Mentre è sold out il concerto del 21 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Durante il tour, il cantautore romano porterà in scena uno spettacolo diviso in due parti distinte: la prima in cui rivivrà intimamente insieme al pubblico 25 anni di parole e musica; la seconda in cui presenterà per la prima volta live alcune delle canzoni contenute nell’ultimo album “Meno per Meno”, accompagnato per l’occasione dal suono dell’Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi.

Queste tutte le date del tour “Meno per meno” (organizzato da Magellano Concerti e prodotto da Ovest):

15 aprile a ISERNIA (Auditorium Unità d’Italia) – Data zero

17 aprile a BOLOGNA (Europauditorium)

18 aprile a MILANO (Teatro degli Arcimboldi)

20 aprile a BRESCIA (Gran Teatro Morato)

21 aprile a CESENA (Nuovo Teatro Carisport)

26 aprile a TRENTO (Auditorium Santa Chiara)

27 aprile a PADOVA (Gran Teatro Geox)

28 aprile a TORINO (Teatro Colosseo)

5 maggio ad ANCONA (Teatro delle Muse)

6 maggio a PESCARA (Teatro Massimo)

8 maggio a BARI (Teatro Petruzzelli)

9 maggio a LECCE (Teatro Politeama Greco)

11 maggio a CATANIA (Teatro Metropolitan)

12 maggio a PALERMO (Teatro Golden)

15 maggio a FIRENZE (Teatro Verdi)

16 maggio ad ASSISI – PG (Teatro Lyrick)

19 maggio a NAPOLI (Teatro Augusteo)

21 maggio a ROMA (Auditorium Parco della Musica) – SOLD OUT

23 maggio a PARMA (Teatro Regio)

24 maggio a GENOVA (Teatro Politeama Genovese)

28 maggio a ROMA (Teatro Romano di Ostia Antica)

Per info: https://www.niccolofabi.it/web/live/ e https://www.magellanoconcerti.it/tour/65/niccolo-fabi-meno-per-meno-tour-2023.

