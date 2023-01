Da ieri, giovedì 19 gennaio, è online su YouTube il video di “DEMOCRAZIA SOLIDALE”, singolo tratto dall’ultimo album di FRANCO MUSSIDA “IL PIANETA DELLA MUSICA e il viaggio di Iòtu”, disponibile nei negozi tradizionali e negli store digitali in formato cd, vinile e blu-ray.

Il brano è in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 20 gennaio.

Il video di “Democrazia solidale”, visibile al seguente link https://youtu.be/9VlTDDTbq6g, si distingue dai due precedenti per essere poetico e immaginativo.

Iòtu, in viaggio con la sua piccola barca (Loke 4862), si confronta ora con una visione dall’alto dell’attuale società sospinta da freddi venti di insicurezza, dubbi e paure che provengono da una società che trasforma tutto in mercato.

Ne nasce un dialogo interiore che cerca risposte alle sue tante disarmonie. Una visione futura, la speranza di una società migliore fondata su un nuovo paradigma di socialità. Una forma di “Democrazia Solidale”, che per essere attuata richiede un lungo tratto da percorrere.

Il raggiungimento di una matura consapevolezza individuale che invita a sentirsi pienamente in sinergia con la natura e il pianeta, che educa alle libertà, al rispetto della natura emotiva della gente e alla compassione.

In questo brano dai toni pacati e riflessivi, privi di violenza accusatoria, si auspica che da una società che tanto spesso illude le persone, promettendo di realizzare sogni irrealizzabili, sia possibile crearne una diversa a vera misura d’uomo.

Questo se si intraprende una strada in cui ciascuno, protetto da un sistema che ha a cuore la sorte dell’individuo non solo come forza lavoro, o come mero consumatore, possa cercarsi e trovarsi nella sua dimensione fisica e interiore con lucida consapevolezza.

Possa riconoscere la propria complessità, essere, un Io e un Tu consapevole, somma di ragione e sentimento, di natura vivente, pensante e sognante.

