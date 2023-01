Canova Svelato per la regia di Cristiano Fagioli, con la coreografia di Cristina Ledri ha debuttato il 18 gennaio al Teatro Carcano di Milano rimanendo in scena fino al 22 gennaio.

La performance è avvolgente, come i veli rossi e bianchi che sapientemente vengono fatti volteggiare dai ballerini con l’effetto illusionistico in proiezione.

Il velo ricorda quella peculiarità che Antonio Canova, seppe utilizzare per contraddistinguersi nel XVIII e XIX, descrivendo passione, odio amore, bellezza e potenza fisica. Quel pathos che i giovani ballerini de La Compagnia RBR Illusionisti della Danza riescono a trasmettere al pubblico.

Lo spettacolo è visivo, una danza sperimentale fatta di gesti e corpi accompagnati da un perfetto gioco di luci c e scenografie che creano l’illusione perfetta.

Non sempre sono riconoscibili le opere del maestro Canova, sebbene un occhio esperto potrebbe immediatamente carpirne la presenza nei ruoli interpretati dai danzatori. Facile riconoscere Amore e Spiche con le dolci e avvolgenti alate angeliche riprodotte sullo sfondo e in perfetta dualità con i ballerini.

Un appassionato di arte classica greca e del noto maestro veneto più facilmente ne comprenderebbe la traslazione dalla danza alle immagini.

Toccante l’atto in cui, i ballerini in mimetica, danzano una melodia marcata, una musica intensa e profonda, ritmicamente anche marciando e sempre con le immagini di una guerra in corso: forse il desiderio di voler anche ricordare come alcune opere del maestro, durante la prima guerra mondiale, vennero severamente danneggiate, ma al contempo, ci porta a ricordare cosa sta accadendo non troppo lontano da noi.

I ballerini in camouflage entrano in scena proprio dopo una danza precedentemente ricca di armonia ed emozione, proprio forse per richiamare il mondo attuale.

É mentre il sipario si chiude e si riapre, che vediamo il giovane gruppo di artisti che danza liberamente, senza controllo ma totalmente spontanei.

Per gli amanti dell’illusione attraverso la danza, qualsiasi essa sia , da vedere!

