“Teaser and the Firecat”, i 50 anni dell’album

Dopo gli anniversari (50° della pubblicazione) dello scorso anno dei due album “Tea for the Tillerman” e “Mona Bone Jakon“, il 2021 vede Yusuf/Cat Stevens celebrare l’album che lo ha consacrato precursore dell’intero movimento cantautorale. “Teaser and the Firecat”, l’album uscito nel 1971, sarà ripubblicato in varie edizioni il prossimo 12 novembre 2021 per Island Records/Universal Music.

Cat Stevens ottenne un successo fenomenale con i suoi primi album, ma fu ‘Teaser and the Firecat’, il suo terzo LP per l’Island Records, che lo rese una vera star mondiale, grazie ad alcuni brani diventati veri e propri hit universali: “Moonshadow”, “Peace Train” e “Morning Has Broken”, canzoni scritte da un giovane artista immerso in una continua ricerca spirituale, che avrebbero dato il via ad una struggente nuova ondata di autori pieni di sentimento.

Grazie al suo incantevole dono per la scrittura ed alla sua visione introspettiva, Cat Stevens riuscì a trasmettere un senso universale di speranza e pace in “Teaser and the Firecat”, qualcosa che risuona ancora oggi in modo profondo.

Teaser and the Firecat” , la nuova Edizione

“Teaser and the Firecat” viene ripubblicato in una nuova Super Deluxe Edition, 4CD, Blu-Ray, 2LP e un singolo 7” in vinile (“Moonshadow” con ben 41 tracce audio inedite e 21 performance dal vivo per la prima volta raccolte in Blu-ray, un intero CD e LP di demo in studio e alternate mix; una splendida replica di 44 pagine del libro originale “Teaser and the Firecat”, scritto e illustrato a mano da Yusuf nel 1972, e ora tradotto in 10 lingue; un libro di saggi di 108 pagine, oltre ad altre rarità.

Il box, ultimo di una serie di cofanetti che comprende ad oggi “Back To Earth”, “Mona Bone Jakon” e Tea for the Tillerman”, celebra l’album con il contributo di Yusuf e di suo figlio Yoriyos, che ha curato e disegnato ogni cofanetto.

Questa edizione include in esclusiva un LP con una tracklist che comprende 5 esibizioni dal vivo a Montreux nel 1971 e 6 BBC Recordings; nel Blu-Ray, una versione restaurata del video animato del 1977 per “Moonshadow”, una performance dal vivo di “The Wind” del 2020, oltre a 21 brani dal vivo.

Nella raccolta è presente anche “Bitterblue²”, una nuova versione registrata per l’occasione del brano presente all’interno dell’album “Teaser”.

La rimasterizzazione ed il remix per il 50° anniversario dell’album sono stati curati da David Hefti e l’intero progetto è stato completato agli Abbey Road Studios con la supervisione del produttore originale dell’album Paul Samwell-Smith.

