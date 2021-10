Festival dello Sviluppo Sostenibile, terzo anno

Per il terzo anno torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile, l’evento promosso da ASVIS sul territorio nazionale e organizzato a Modena dall’Associazione per la RSI e da alcune delle Aziende Associate.

Festival dello Sviluppo Sostenibile, cultura della sostenibilità

Il festival intende diffondere la cultura della sostenibilità e promuovere un cambiamento nei consumi e dello stile di vita. Cinque giorni di incontri per riflettere su opportunità e criticità legate al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i 17 SDG’s dell’Onu che tracciano il sentiero verso un nuovo modello di sviluppo più equo e prospero per tutti.

L’evento, ad accesso gratuito, si terrà dal 5 all’8 ottobre in formula mista: in presenza presso il Laboratorio Aperto ex Aem di viale Buon Pastore 43 a Modena e in diretta streaming collegandosi al sito www.associazioneperlarsi.it e sui canali Facebook e Youtube dell’associazione.

Festival dello Sviluppo Sostenibile, confronto produttivo

Il mondo della politica, dell’università, dell’impresa e della società civile avvieranno un confronto produttivo per richiamare l’attenzione su temi centrali per il futuro del Pianeta: dalla lotta alla povertà a quella contro ogni forma di disuguaglianza, dal cambiamento climatico all’impegno per l’innovazione e per la cura dell’ambiente.

Festival dello Sviluppo Sostenibile, l’obiettivo: agire in fretta

Tante voci per un unico obiettivo: ribadire ancora una volta che il tempo è scaduto e serve agire in fretta per proteggere il pianeta dal quale dipende la nostra sopravvivenza.

L’edizione modenese del Festival è organizzata in collaborazione con Mediamo società benefit, Emilibanca, Ecovillaggio Montale società benefit e Garc spa BCorp con il sostegno di BPER Banca.

Silvia Pini, imprenditrice ideatrice di Ecovillaggio Montale e Vice Presidente dell’Associazione per la RSI, presenta così l’appuntamento: “L’Associazione, attiva sui temi della responsabilità sociale d’impresa da oltre 10 anni, ha fatto una vera e propria call to action ai propri associati per essere sempre più concreta nello stimolare ed accelerare il processo di crescita delle aziende sul percorso della sostenibilità, il festival è l’appuntamento annuale che dimostra che uniti si vince”.

