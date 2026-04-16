Alessandria: un nuovo centro di cura della Fondazione Mondino

La Fondazione Mondino IRCCS ha aperto un nuovo centro di cura ad Alessandria. Il Mondino è un Istituto Neurologico a carattere Scientifico con sede a Pavia.

È il più antico Istituto Neurologico Italiano, riconosciuto dal 1973 dal Ministero della Salute come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS.

Specializzato nella diagnosi e cura del sistema nervoso è un’eccellenza riconosciuta anche nel campo della ricerca applicata in ambito neurologico. I settori prioritari riguardano la gestione delle patologie cerebrovascolari, tra queste l’ictus, e lo sviluppo della neurologia d’urgenza, in cui l’Istituto è punto di riferimento nazionale. Altro cardine è lo sviluppo della neuropsichiatria infantile sia sul piano delle sempre più diffuse patologie psichiatriche dell’adolescenza, sia sul piano delle patologie neurologiche dell’età evolutiva.

Il Mondino è sede anche di un Centro Cefalee tra i più avanzati per qualità di diagnosi e cura.

I servizi del Mondino non sono erogati però solo presso la sede di Pavia, ma attraverso una rete di centri sul territorio, con l’obiettivo di rendere più accessibili le competenze altamente specialistiche dedicate alle malattie neurologiche e ai disturbi del neurosviluppo.

La rete territoriale, che si amplia e si rafforza con l’apertura di una sede ad Alessandria, nasce per portare la neurologia specialistica e i servizi diagnostici avanzati più vicino ai cittadini.

I centri Mondino offrono infatti percorsi diagnostici e terapeutici integrati, sviluppati in continuità con la sede centrale di Pavia e in collaborazione con la rete sanitaria locale. Grazie alla presenza di équipe multidisciplinari e servizi diagnostici dedicati, i centri territoriali garantiscono qualità clinica, prossimità e continuità assistenziale, accompagnando i pazienti lungo tutto il processo di cura.

Presso il centro di Alessandria sarà anche attiva la Memory Clinic un servizio rivolto a persone con esigenze legate alla salute della memoria e delle funzioni cognitive. Un percorso innovativo e specialistico, dedicato alla valutazione della memoria, alla prevenzione del decadimento cognitivo e alla presa in carico delle persone con disturbi cognitivi.

Il servizio nasce con l’obiettivo di promuovere l’healthy ageing, con un approccio olistico e multidisciplinare che non si limita alla diagnosi, ma comprende anche interventi mirati sui fattori di rischio e sugli stili di vita che possono influenzare la salute del cervello.

Sono state siglate diverse convenzioni con enti e aziende che gestiscono polizze salute e assicurazioni per assicurare che i propri servizi siano sempre più fruibili da un pubblico ampio.

«L’apertura del centro Mondino ad Alessandria rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della nostra rete territoriale», dichiara Gianni Bonelli, Direttore Generale di Fondazione Mondino IRCCS. «Il nostro obiettivo è avvicinare competenze neurologiche altamente specialistiche ai cittadini, garantendo al tempo stesso elevati standard clinici, continuità assistenziale e un approccio sempre più integrato e multidisciplinare alla cura della persona»

Il Centro Mondino di Alessandria è in Via dei Guasco 36

per prenotazioni 0382.380232 – 0382.380315 (dalle 8:30 alle 12:30)

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