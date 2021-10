Michele Bravi. Esce venerdì 22 ottobre il nuovo brano “Cronaca di un tempo incerto”. Presentato il videoclip ufficiale in anteprima ad Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma

22/10 fuori in digitale l’extended version dell’album “La Geografia Del Buio”

dal 12 novembre disponibile il formato LP colorato in Edizione Limitata Autografata con copertina esclusiva

Per presave e preorder di “Cronaca di un tempo incerto”: https://vir.lnk.to/cdutp

Per presave “La Geografia del Buio (extended version)”: https://vir.lnk.to/lgdbextended

Lunedì 18 ottobre. Uscirà venerdì 22 ottobre il nuovo brano di Michele Bravi “Cronaca di un tempo incerto”, da oggi disponibile in presave e preorder.

Scritto da Federica Abbate, Michele Bravi, Cheope e Francesco “Katoo” Catitti, che ne ha curato anche la produzione, “Cronaca di un tempo incerto” chiude il racconto de “La Geografia del Buio”. Si tratta di un progetto artistico dove la parentesi musicale abbraccia la forma del cortometraggio cinematografico.

“A chiusura di un disco che ha definito il mio percorso musicale degli ultimi anni, “Cronaca di un tempo incerto” è la narrazione desolata di un mondo sul margine estremo dell’indeterminatezza.

Il percorso nel buio si chiude con il tentativo ultimo di cercare e portare in salvo dall’oscurità qualcosa che non si sia scheggiato, che sia rimasto intero” – Michele Bravi

Il videoclip ufficiale, disponibile da lunedì 25 ottobre, verrà presentato in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni, la sera di venerdì 22 ottobre. Il corto, sceneggiato da Michele Bravi e Nicola Sorcinelli, che ne ha curato anche la regia per la produzione di Borotalco.tv, ha come protagonisti Michele stesso e l’attore Sergio Albelli.

“Sono tanto orgoglioso di vedere come la creatività musicale possa rompere gli argini ed entrare nel mondo del cinema con un progetto delicato e allo stesso tempo umanamente violento.

È importante, ora più che mai, poter sostenere il mondo dello spettacolo nel suo insieme. C’è bisogno di pubblico nelle sale e c’è bisogno di musica come mai prima.

“Cronaca di un tempo incerto” è l’occasione perfetta per me e per il mio pubblico di celebrare la forza della ripartenza” – Michele Bravi

In occasione dell’uscita di “Cronaca di un tempo incerto”, Michele annuncia l’uscita dell’extended version del concept album “La Geografia del Buio”, pubblicato lo scorso gennaio e che ha debuttato #1 in classifica Fimi/Gfk. L’extended version sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 22 ottobre e dal 12 novembre in formato fisico LP rosso marmorizzato in edizione limitata autografata e con copertina esclusiva. La tracklist dell’extended version si arricchisce di due tracce rispetto all’originale: “Falene”, singolo uscito la scorsa estate in collaborazione con l’artista internazionale multiplatino Sophie and The Giants e l’inedito “Cronaca di un tempo incerto”.

