Cyrus Yung debutta con il suo singolo: “De-Generazione”

Una boccata d’aria fresca nel panorama musicale italiano: Cyrus Yung, classe 1997, pubblica il suo primo singolo d’inediti, intitolato “De-Generazione” via Virgin Records/Universal Music Italia, disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi18 ottobre (data del suo compleanno!).

Una Nuova Wave Musicale In Italia:

Cyrus Yung propone uno stile tutto suo, unico e distinguibile nello scenario musicale del nostro Paese oggi. Qualcosa di molto vicino – a livello di sonorità- allo stile e genere musicale di artisti come Post Malone o The Kid Laroi.

Il tutto frutto di una lunga esperienza (Cyrus lavora alla sua musica da oltre 10 anni) e di una sfida, quella di cantare in italiano.

Artista nato e cresciuto in un contesto multiculturale ampio, madrelingua inglese, Cyrus Yung canta ora per la prima volta in italiano: “E’ stata una sfida confrontarmi con la musicalità della lingua italiana. Ho voluto creare uno stile in grado di miscelare al meglio musica italiana e stili internazionali. In sintesi, cerco una musicalità dal respiro internazionale da traslare in italiano” – racconta Cyrus.

Una vera e propria nuova wave sonora, scaturita anche dai diversi contesti in cui è nato Cyrus (padre italiano e madre anglo-iraniana) e dalle diverse influenze musicali che lo hanno ispirato.

Il Singolo “De-Generazione”:

Riguardo al suo singolo “De-Generazione”, l’artista afferma: “il titolo viene da un gioco di parole: “generazione” e “degenerazione”, insomma una generazione che sta degenerando. È un brano sbarazzino, rappresenta uno stato d’animo. “Chi salverà la mia de-generazione?”. “Chi riporterà la cultura?”, “Chi cambierà il gioco?” I giovani hanno bisogno di un cambiamento umano, che li aiuti ad uscire dal disagio generale. Siamo tutti giovani tormentanti in quest’epoca”.

Chi è Cyrus Yung?

CyrusYung, all’anagrafe Orlando De Geronimo, nasce a Roma nell’Ottobre del 1997.

Madrelingua inglese, figlio di un papà italiano e di una madre anglo-iraniana nata in Inghilterra, Cyrus si appassiona fin da bambino alla musica e grazie al contesto di multiculturalità in cui cresce inizia ad ispirarsi a vari modelli e generi musicali: i Pink Floyd, Elton John, The Beatles, Michael Jackson, i Queen ma anche Mina, Rino Gaetano, Celentano, Pino Daniele, Lucio Battisti.

Nella sua adolescenza scopre la musica Hip hop, che diventa passione durante il periodo liceale quando partecipa alla fondazione di ‘Young Minds’, un collettivo artistico che comprendeva artisti come Noone, Tha Supreme, Nomercy Blake, Rich Meyer, Mefa e Cuzna.

www.virginrecords.com

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia