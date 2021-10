“Delayed”, l’album

Da venerdì 15 ottobre sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Delayed”, il nuovo album del polistrumentista Giulio Bianco. L’album sarà disponibile in formato fisico, in edizione limitata, su Amazon e sul sito sito web ufficiale di Giulio Bianco (www.giuliobianco.com).

Questo di Giulio Bianco, è un disco di musica strumentale che si propone di raccontare la solitudine forzata a cui siamo stati costretti, con un particolare focus sulla difficile condizione degli artisti italiani: ogni brano si intitola come il nome di una città in cui Giulio Bianco avrebbe dovuto esibirsi, ma a causa della pandemia i concerti sono poi stati rinviati o annullati.

“Delayed”, esperimento sociale

L’album si propone di rappresentare un viaggio sonoro, guidato dalla forza dell’immaginazione, capace di colmare la mancanza dell’esperienza dei concerti che non hanno potuto avere luogo.

La creazione di questo disco ha rappresentato per Giulio Bianco anche un esperimento sociale: in passato gli artisti cercavano e sceglievano la solitudine per potersi isolare e creare qualcosa di nuovo; Giulio Bianco ha voluto sperimentare in maniera tangibile come la produzione di un Artista cambi nel momento in cui la solitudine e l’isolamento gli vengono imposti.

L’album “Delayed”, con la produzione esecutiva del Canzoniere Grecanico Salentino, è stato realizzato grazie al sostegno di Puglia Sounds (Programmazione P.S.Record 2020/2021, regione Puglia – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro) ed è edito da OYEZ!

“Delayed”: track-list dell’album

“Hamburg”, “Monterrey”, “Rome”, “Paris”, “New York” e “Delhi”.

L’album è impreziosito dalla partecipazione di Giacomo Greco (sinth basses, addictional production), Luca Tarantino (chitarre), Emanuele Licci (bouzuky), Mauro Durante (percussioni), Maria Stella Buccolieri (electric piano), Fernado Toma (violino, viola), Rosa Andriulli (cello) e Andrea Parisi (violino). Gli archi sono stati diretti da Fernando Toma.

www.giuliobianco.com

www.instagram.com/giuls.85/?hl=it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia