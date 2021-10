Caterina Caselli – Una Vita, Cento Vite, in anteprima Festa del Cinema di Roma

Arriva finalmente al cinema il racconto inedito di una delle più importanti figure della cultura del nostro Paese: Caterina Caselli – Una Vita, Cento Vite per la regia di Renato De Maria, sarà presentato in anteprima come Evento Speciale alla XVI edizione della Festa del Cinema di Roma (14-24 ottobre 2021) e distribuito nelle sale da Nexo Digital solo il 13, 14, 15 dicembre 2021.

Il documentario è prodotto da Sugar Play in collaborazione con Rai Cinema ed è diretto da Renato De Maria

Il film–documentario è stato scritto da Renato De Maria con Pasquale Plastino, la direzione della fotografia è di Gianfilippo Corticelli, il montaggio di Clelio Benevento.

Caterina Caselli – Una Vita, Cento Vite, il racconto in prima dell’artista

Il documentario è il racconto in prima persona di Caterina Caselli che si svela in un dialogo intenso e serrato tratteggiando la figura di una donna che ha fatto della sua passione per la musica la vocazione di un’intera vita.

Alternando aneddoti intimi a testimonianze pubbliche, ne emerge il ritratto di una donna che ha attraversato il tempo e spesso lo ha anticipato, attraverso un percorso esistenziale coraggioso, controcorrente, e una vita che non sempre è stata facile: da artista rivoluzionaria negli anni ’60 a imprenditrice che ha saputo portare la musica italiana nel mondo.

Caterina Caselli – Una Vita, Cento Vite – nomi importanti citati nel documentario

Andrea Bocelli, Elisa, i Negramaro, Ennio Morricone sono solo alcuni dei nomi citati nel documentario, accanto alle straordinarie partecipazioni di Francesco Guccini, Paolo Conte, Liliana Caselli, Mauro Malavasi, Giorgio Moroder, Stefano Senardi, Filippo Sugar.

Il cospicuo materiale di repertorio e di canzoni che fa da corredo al film rende Caterina Caselli – Una Vita, Cento Vite un documentario che apre una finestra sul mondo della cultura italiana, dagli anni della Beat generation ad oggi.

Il documentrio è distribuito nelle sale italiane da Nexo Digital con i media partner Radio Capital e MYmovies.it.

