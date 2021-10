Al via la stagione invernale livignasca dal 27 novembre

Livigno ai blocchi di partenza per dare il via ufficiale alla stagione invernale dal prossimo 27

novembre, moltissime le novità in programma per dare ai visitatori un caloroso bentornato

sulle piste da sci.

Il Piccolo Tibet annuncia l’inizio della stagione invernale 2021-2022, da fine novembre infatti sarà possibile tornare a indossare gli scarponi per divertirsi sulla neve grazie a oltre 115 chilometri di piste da sci e impianti di risalita disseminati per tutta la valle. Già dal 23

ottobre però atleti, come la nazionale di sci di fondo norvegese, sportivi e appassionati di sci potranno divertirsi e allenarsi sull’anello dedicato allo sci di fondo, realizzato con la neve

conservata durante l’estate tramite lo Snowfarm.

I lavori prevedono il completamento questo sabato del primo chilometro e mezzo del percorso. In quanto destinazione d’eccellenza per gli sport outdoor, la proposta di Livigno per godersi un soggiorno active, ma anche rigenerante, include fat bike, pattinaggio su ghiaccio all’Ice Arena, escursioni a cavallo o in motoslitta, arrampicata su ghiaccio, spettacolari esperienze in quota come il parapendio o la Sunrise Emotion & Luxury Breakfast, della Sitas Ski Area, per sciare alle prime luci dell’alba, e ancora sci alpinismo e ciaspole. A questo proposito, sono tantissime le attività per scoprire il territorio all’insegna del divertimento: numerosi sono i sentieri e i percorsi gestiti, monitorati e percorribili facilmente grazie alle indicazioni e alla segnaletica.

Le Guide Alpine inoltre sono sempre disponibili per accompagnare i visitatori su

questi percorsi ed in percorsi di maggiore difficoltà in base alle singole esigenze.

I percorsi gestiti per le ciaspole e lo sci alpinismo

Da non perdere per i visitatori più active sono i percorsi del Progetto Freeride dedicati alle

ciaspole e allo sci alpinismo per avventurarsi in autonomia lungo appositi itinerari segnalati,

che permettono anche ai meno esperti di andare alla scoperta di bellissimi percorsi

panoramici. In merito alle ciaspole sono stati tracciati sette percorsi, segnalati da appositi

paletti verdi per scoprire in autonomia i percorsi Tee Val Federia, Val delle Mine, Sentiero

dell’Arte, Crap de la Paré, Baitel da Plascianet, Giro delle Tee e in zona Latteria il percorso Tea dal Brun. Tutte le mappe sono gratuitamente consultabili visitando il sito https://www.livigno.eu/ciaspole-freeride.

Skipass Free e Family Week

Inoltre, per agevolare gli sciatori e gli snowboardisti più appassionati, dal 27 novembre al 17 dicembre 2021 e dal 16 aprile al 1 maggio 2022, Livigno mette a disposizione la promozione Skipass Free: soggiornando in uno degli hotel o appartamenti convenzionati rispettivamente per almeno 4 notti o 7 notti, gli ospiti riceveranno gratuitamente lo skipass per accedere a piste e impianti. Il pacchetto è acquistabile tramite prenotazione diretta alla struttura o sul sito www.livigno.eu/offerte- vacanza/skipass-free.

