“Pino Daniele Alive, la Mostra” per celebrare l’artista partenopeo

Pino Daniele Trust Onlus unisce le forze con Fondazione Made in Cloister e Wall of Sound Gallery per celebrare l’indimenticabile artista partenopeo Pino Daniele con “Pino Daniele Alive, la Mostra” , un progetto espositivo multimediale e itinerante che partirà proprio da Napoli, dal complesso di Santa Caterina a Formiello, sede della Fondazione, dal 18 settembre al 31 dicembre 2021.

L’idea del progetto nasce dalla collaborazione del figlio di Pino Daniele, Alessandro Daniele, e del fotografo Guido Harari.

All’interno della mostra sarà possibile vedere per la prima volta in grande formato scatti iconici di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino nell’arco della sua carriera. Immagini che hanno caratterizzato le copertine dei suoi dischi storici e fotografie inedite, digitalizzate appositamente per la mostra.

“Pino Daniele Alive, la Mostra” , contenitore di attività no profit

La mostra sarà anche un contenitore di attività no profit a cura della Pino Daniele TrustOnlus, che, grazie alla collaborazione di SIAE–Società Italiana degli Autori ed Editori, arricchirà il programma con una serie di attività di formazione artistico-musicale con incontri dedicati ai licei musicali, istituzioni e corsi accreditati dal Miur Afam

Il primo appuntamento, Sulle tracce di Pino Daniele, si terrà proprio il 18 settembre alle ore 18:00. Il focus sarà l’analisi stilistica ed armonica delle opere di Pino con ascolti dei multi traccia originali di alcuni celebri brani, con la partecipazione degli studenti dei corsi PopRock del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano.

Il progetto itinerante prende il nome dall’istallazione museale permanente “Pino Daniele Alive”, che il Museo della Pace di Napoli ha voluto dedicare a Pino Daniele, aperta al pubblico il 29 Giugno 2016.

Il percorso, a cura di “Pino Daniele Trust Onlus”, è frutto di un’intesa tra l’indimenticabile “mascalzone latino” e il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso.

Orari d’apertura della mostra: Martedì—Sabato, h 11.00—19.00/Domenica e Lunedì, chiuso. Tariffa unica€ 5.00.

www.pinodanieletrustonlus.org/site/

