Open Day, per scoprire il mondo del CPM

Sabato 11 settembre Open Day al CPM Music Institute di Milano, un giorno per visitare e conoscere la scuola di Alta Formazione Artistica Musicale fra le più ambite d’Italia, presieduta da Franco Mussida.

Un Open Day in presenza (previa prenotazione obbligatoria), organizzato nel completo rispetto delle norme di sicurezza vigenti, per scoprire il mondo del CPM che ha la sua sede in via Privata Elio Reguzzoni n.15, in una struttura all’avanguardia di 2.500 mq con aule, strumenti e servizi sempre in continuo aggiornamento.

Nel corso della giornata di sabato 11 settembre, a partire dalle ore 11.00, sarà possibile visitare la scuola; ricevere informazioni sui percorsi formativi, i servizi e le attività extra-didattiche; scoprire le opportunità professionali; interagire con docenti, allievi e staff; sostenere un’audizione; scegliere il piano di studi più adatto alle proprie esigenze e iscriversi ai corsi.

Open Day, come partecipare

Per partecipare è necessario mostrare la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) e prenotarsi al seguente link: https://mailchi.mp/cpm/openday11settembre

Questo il programma dell’Open Day di sabato 11 settembre:

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30

– Presentazione del CPM e dell’offerta formativa a cura del Presidente Franco Mussida, dell’AD Loredana Pezzoni e del Direttore Didattico Luca Nobis. Gli ospiti saranno accolti dalla Musica della CPM Ultra Pop Band;

Dalle ore 13.45 alle ore 14.45

– I Responsabili e i Docenti di ogni Dipartimento presenteranno nel dettaglio i programmi didattici dei singoli corsi;

– Colloqui i per il corso di ProAudioEngineer;

Dalle ore 15.00

– Audizioni per i corsi di Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, Writing&Production e master di SongWriting;

– Colloqui per il master in Giornalismo e Critica Musicale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la scuola inviando un’e-mail a corsi@cpm.it o chiamando lo 02.6411461.

Open Day, corsi Junior

Sabato 18 settembre si terrà, invece, l’Open Day dedicato ai corsi Junior (dai 5 ai 12 anni): una giornata di orientamento per conoscere e ricevere tutte le informazioni sui corsi dedicati ai più piccoli e ai giovanissimi.

L’Open Day Junior è un giorno di fondamentale importanza poiché permette a tutti coloro che sono interessati di entrare in contatto con il mondo del CPM, visitare la scuola e partecipare a delle lezioni aperte che aiuteranno i futuri allievi a scoprire lo strumento a loro più adatto.

Molti di coloro che hanno studiato al CPM lavorano oggi in orchestre prestigiose, suonano e cantano come coristi o musicisti all’interno di band di importanti artisti (da Laura Pausini ad Ermal Meta), altri hanno intrapreso carriere artistiche proprie (tra i quali Mahmood, Chiara Galiazzo, Renzo Rubino, Cordio).

