È un appuntamento speciale quello che Sky Arte dedica domani, mercoledì 29 settembre alle 21:15, alla musica dal vivo, alla contaminazione fra le arti e al guerriero del rock Omar Pedrini.

Trasmetterà infatti “Timoria – Viaggio senza vento”, ovvero la registrazione del concerto-happening con il quale Omar Pedrini e la sua band nel dicembre 2019 al Fabrique di Milano chiusero, in una serata trionfale, il tour di 50 date che celebrava il 25° anniversario dall’uscita della pietra miliare del rock italiano.

Impreziosito per l’occasione da ospiti musicali e non, che sono saliti su palco insieme alla Omar Pedrini band – Mauro Pagàni, Eugenio Finardi ed Ensi fra i musicisti, l’artista Matteo Guarnaccia, gli scrittori Nicolai Lilin e Federico Scarioni – il concerto è diventato un vero e proprio happening artistico del quale sono stati qui colti i momenti salienti in un Fabrique traboccante di pubblico e ricco di energia all’insegna della contaminazione tra le arti.

Carlo Poddighe (tastiere e vari strumenti), Stefano Malchiodi (batteria), Larry Mancini (basso), Simone Zoni (chitarra), Davide Apollo (special guest alla voce), Omar Pedrini (voce e chitarre)

Omar Edoardo Pedrini (Brescia, 28 maggio 1967) è un cantautore, chitarrista e accademico italiano, ex leader dei Timoria.

È cresciuto in una famiglia dalla forte tradizione musicale, tramandata di generazione in generazione: uno dei bisnonni materni era un liutaio, la nonna materna suonava la chitarra e la madre, vicina al movimento hippy, era solita portare i figli con sé ai concerti dei cantautori, quali Roberto Vecchioni, Pierangelo Bertoli, Francesco De Gregori e Francesco Guccini.

L’esibizione del 2 dicembre 2019 al Fabrique di Milano che viene registrata e pubblicata sotto forma di album dal vivo nell’ottobre del 2020. Durante tale concerto Pedrini viene affiancato sul palco da Eugenio Finardi, Mauro Pagani e Ensi, quest’ultimo interprete del freestyle in Lasciami in down.

Nel dicembre 2018 presenta il libro Angelo ribelle, edito da La nave di Teseo, contenente riflessioni dell’artista sia sul proprio percorso che su tematiche più di ampio respiro, quali il consumo di droga, la difficile situazione economica delle generazioni più giovani e il rapporto con la natia città di Brescia

