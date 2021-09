I Metallica festeggiano il 30° anniversario del loro quinto album omonimo – a.k.a. The Black Album – con due uscite storiche disponibili dal 10 settembre, sull’etichetta della band, Blackened Recordings.

The Black Album è uno dei dischi di maggior successo commerciale e tra i più acclamati dalla critica di tutti i tempi.

Uscito nel 1991, è stato il primo album della band a raggiungere la vetta della classifica in più di 10 paesi, compresa una permanenza di quattro settimane al primo posto negli Stati Uniti. I singoli – “Enter Sandman”, “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters”, “Wherever I May Roam”, e “Sad But True” – hanno contribuito all’ascesa della band che ha acquisito lo status di headliner negli stadi, dominando la radio e MTV.

L’accoglienza dell’album da parte della stampa è stata simile: dall’entrata nella top 10 del sondaggio della critica nazionale del Village Voice Pazz & Jop del 1991 fino a diventare una presenza costante nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi di Rolling Stone.

L’impatto e la rilevanza dell’album continuano a crescere, come dimostrato da un fatto indiscutibile: The Black Album risulta, incontrastato, l’album più venduto nella storia della Nielsen Soundscan, superando pubblicazione di ogni genere negli ultimi 30 anni.

Per celebrare il suo 30° anniversario, The Black Album, vincitore di Grammy e certificato sedici volte platino, sarà pubblicato in una nuova versione definitiva. Con un’eccellente qualità del suono, la rimasterizzazione di The Black Album sarà disponibile in molteplici formati.

The Metallica Blacklist, invece, si puo’ definire molto più di un semplice album tributo.

E’ infatti uno dei progetti più ambiziosi mai concepiti dal team Metallica per celebrare l’importanza di questa pietra miliare della musica: per la prima volta, più di 50 artisti, che abbracciano una gamma incredibilmente vasta di generi, generazioni, culture, continenti e altro ancora, hanno dato un’interpretazione unica del loro pezzo preferito del Black Album.

The Metallica Blacklist rivela come le 12 canzoni hanno avuto un’influenza sconvolgente sui fan e musicisti di ogni genere tanto da attirare per la prima volta il mainstream verso i Metallica e fornire nuove intuizioni sul fascino universale e senza tempo che caratterizzano l’album originale.

The Metallica Blacklist è un omaggio particolare e senza limiti,

dove band che hanno condiviso i palchi con i Metallica sono accanto ad artisti che sono nati anche dopo la pubblicazione dell’album originale. È un assemblaggio davvero sbalorditivo, a volte mistificante, di musicisti, molti dei quali hanno poco o niente in comune se non la passione condivisa per la musica che li ha uniti per questo album: 1 album. 12 canzoni. 53 artisti.

The Metallica Blacklist, i proventi

* Tutti i proventi di The Metallica Blacklist saranno divisi equamente tra la All Within My Hands Foundation e oltre 50 enti di beneficenza scelti dagli artisti che suonano nell’album. All Within My Hands è stata fondata dai Metallica nel 2017 e si propone di assistere e arricchire la vita dei membri delle comunità che hanno sostenuto la band per anni con l’istruzione della forza lavoro, la lotta contro la fame e altri servizi locali fondamentali.

