Troye Sivan, ritorna con un nuovo singolo, “Angel Baby”

Troye Sivan icona pop australiana,

ritorna con un nuovo singolo, “Angel Baby” dal 10 settembre su tutte le piattaforme digitali

‘Angel Baby’ segue il successo di ‘You’ che ha raggiunto più di 200 milioni di stream globali ed è entrata nella Top 10 della classifica radio in US.

Scritto da Troye Sivan, Jason Evigan, Michael Pollack, Sarah Hudson & JHart, “Angel Baby” è una ballata intima e piena di romanticismo, valorizzata da un synth che rimanda agli anni ’90.

Troye Sivan, i successi

“Bloom”, il secondo album di Troye, è stato definito uno dei migliori album del 2018 dai critici di Rolling Stone, USA Today, Billboard, OUT, NPR Music, The Guardian e numerose altre pubblicazioni.

USA Today ha inserito il suo EP del 2020, “In A Dream”, nella lista dei “10 album da ascoltare”, notando che “A parte Taylor Swift… nessun altro artista ha catturato meglio il nostro blues da quarantena di Troye Sivan”.

L’EP includeva i successi “Take Yourself Home” e “Easy”. Troye ha poi collaborato con Kacey Musgraves su una nuova versione di “Easy”, con la collaborazione di Mark Ronson.

La canzone “Revelation” – sua collaborazione con Jónsi per il film “Boy Erased”, di cui Troye è stato co-protagonista – è stata nominata per un Golden Globe come la migliore canzone originale per colonne sonore e candidata all’Oscar.

