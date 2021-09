Dolce & Gabbana la celebre casa di moda ha chiesto a Davide Locatelli di comporre ed interpretare le musiche che hanno accompagnato le ultime sfilate di Alta Sartoria che si sono tenute a Venezia e hanno preceduto l’inizio del Festival del Cinema.

Per l’occasione Davide ha realizzato una composizione a 5 pianoforti che ha interpretato alla Cena di Gala, si è esibito durante l’esposizione dell’Alta Gioielleria e ha accompagnato la sfilata uomo di Alta Sartoria con alcuni pezzi che compongono il suo ultimo disco “This is Dave”, nella fattispecie: Hyper Silent, Experience, Sugar Land, Moonlight Sonata e la Toccada in D.

Davide Locatelli, suo ultimo disco: “This is Dave”,

“This is Dave” è composto da 13 tracce per solo pianoforte, tra inediti e cover rielaborate in chiave elettronica.

Il titolo dell’album rispecchia l’immagine dell’artista che dapprima si è fatto conoscere sul web pubblicando settimanalmente cover di brani celebri (da “Bad Guy” di Billie Eilish ad “American Idiot” dei Green Day, passando per i Linkin Park), per poi far conoscere la propria musica con brani inediti.

Davide Locatelli, le sue dichiarazioni

«Inutile dire quanto sia stato per me un onore aver suonato davanti alle maggiori celebrities del pianeta – racconta Davide Locatelli. Vedere Vin Diesel applaudire i miei pezzi o ricevere i complimenti sui social da Kitty Spencer sono stati tra i momenti più belli della mia vita.

La sfilata di Alta Sartoria è stata uno spettacolo naturale fuori misura quando da metà sfilata ha iniziato a grandinare e nonostante lo scenario i modelli hanno continuato a sfilare sulla mia musica.

Saranno sicuramente immagini che rimarranno impresse nella mia mente. Ho trovato un team incredibile e abbiamo lavorato nella massima armonia nonostante le difficoltà. Questo è per me sinonimo di grande professionalità da parte dell’azienda e del team.»

“This is Dave”, tracklist:

1. Hyper Silent

2. Welcome to the Black Parade

3. Pirates of the Caribbean

4. Turkish March

5. Moonlight Sonata

6. Numb

7. Experience

8. Viva la vida

9. Game of Thrones

10. Toccata in D

11. Sugar Land

12. Bad Guy

13. Smells Like Teen Spirit

Davide Locatelli, il suo obiettivo

Eclettico, originale, fuori dagli schemi, Davide, che vanta una formazione classica al Conservatorio, si è posto come obbiettivo quello di far conoscere e avvicinare la musica strumentale ad un pubblico giovane facendo crollare la convinzione che la musica classica sia “vecchia”.

www.davidelocatelli.it

www.youtube.com/user/DLocatelliChannel

www.facebook.com/davidelocatelliofficial

www.instagram.com/davelocatelli

