SERIE A TIM 2021/2022

Quinta giornata di campionato

Domani ATALANTA-SASSUOLO dalle 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, in streaming su NOW

Mercoledì MILAN-VENEZIA dalle 20.45

su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, in streaming su NOW

Giovedì TORINO-LAZIO dalle 18.30

su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, in streaming su NOW

Atalanta-Sassuolo e Milan-Venezia anche su Sky Sport 4K, sul 213 di Sky Q via satellite

Per gli approfondimenti appuntamento con “Sky Calcio l’Originale”, “Sky Calcio Club” e “La Casa dello Sport”

Appuntamento con la quinta giornata della Serie A TIM 2021/2022, da domani, martedì 21 settembre, a giovedì 23 settembre. Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in streaming su NOW.

Per questa giornata di campionato, martedì 21 settembre, dalle 20.45 Atalanta-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW; mercoledì 22 settembre dalle 20.45 Milan-Venezia su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e giovedì 23 tra Torino e Lazio dalle 18.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Atalanta-Sassuolo e Milan-Venezia andranno in onda anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite.

STUDI E APPROFONDIMENTI – Domani, appuntamento dalle 20 e dalle 22.40 con “Sky Calcio l’Originale” condotto da Alessandro Bonan, in studio Paolo Condò, Giancarlo Marocchi, Anne Laure Bonnet e Gianluca Di Marzio. Mercoledì dalle 20 e dalle 22.40, “Sky Calcio Club”, condotto da Fabio Caressa con lui Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini, Sandro Piccinini e Melissa Satta. Giovedì, dalle 18 e dalle 20.30, appuntamento con “La Casa dello Sport” con Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Matteo Marani e Lorenzo Minotti.

Per ogni giornata di campionato, aggiornamenti e news in tempo reale sulla Serie A TIM anche sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport, che dalla mezzanotte di ogni giorno di gara avrà online gli highlights di tutte le partite commentate dalle voci di Sky Sport.

La visione della programmazione Sky Sport della giornata di Serie A TIM è disponibile su Sky Go, anche in HD.

LA PROGRAMMAZIONE SKY DELLA QUINTA GIORNATA DI SERIE A TIM

LIVE SU SKY E IN STREAMING SU NOW

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE

ore 20.45

Atalanta-Sassuolo Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet); Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite) telecronaca Dario Massara; commento Nando Orsi bordocampo Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE

ore 20.45

Milan-Venezia

Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet); Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite) telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE

ore 18.30

Torino-Lazio

Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet) telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Marchegiani; bordocampo Paolo Aghemo e Matteo Petrucci

STUDI e RUBRICHE

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE

Sky Calcio L’Originale

dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.40 a mezzanotte

in studio: Alessandro Bonan, Paolo Condò, Giancarlo Marocchi, Anne Laure Bonnet e Gianluca Di Marzio

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE

Sky Calcio Club

dalle 20 alle 20.35 e dalle 22.40 a mezzanotte

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchiegiani, Marco Bucciantini, Sandro Piccinini e Melissa Satta

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE

La Casa dello Sport

dalle 18 alle 18.25 e dalle 20.30 alle 21.30

in studio: Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Matteo Marani e Lorenzo Minotti

