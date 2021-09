Riparte “Il bello dell’Orrido”: spavento, stupore, meraviglia. Incontri d’autore vistalago a Bellano a cura di Armando Besio con Maurizio Bono

In cammino: dalle Grigne a Portofino, dai Sacri Monti alle Alpi. Itinerari tra emozioni e storie

Sabato 25 settembre – ore 18.00 Cinema di Bellano (Lago di Como)

Ingresso libero, con Green Pass e mascherina

Torna la rassegna “Il bello dell’Orrido”, serie di incontri con gli autori sul tema-ossimoro del titolo e legato a Bellano, paese affacciato sul lago di Como e famoso a livello turistico per l’Orrido. Ideata da Armando Besio, l’iniziativa è organizzata da ArchiViVitali, in collaborazione con il Comune di Bellano.

Si prosegue sabato 25 settembre nel format in presenza, con l’incontro – sempre condotto da Armando Besio – con Maurizio Bono: da sempre appassionato di camminate, genovese di nascita (1956), milanese di adozione, giornalista culturale, ha lavorato a Paese Sera, Panorama, a D di Repubblica e Repubblica. “In cammino” (Vallardi) è il suo primo libro, in cui mescola la sua grande passione con il racconto di una serie di itinerari adatti a tutte le gambe e ci guida nella riscoperta della meraviglia del gesto del camminare. L’incontro è intitolato “In cammino: dalle Grigne a Portofino, dai Sacri Monti alle Alpi.

“Il bello dell’Orrido”, non solo gli itinerari del libro

Una serata che mette in evidenza non solo gli itinerari proposti nel libro, e che sottolinea anche una nuova tendenza, nata dopo il periodo di chiusura: molti italiani si sono messi in marcia, per ricominciare a vivere e a uscire. Perché camminare è il motore dell’umore, del benessere, della felicità. Perché, come scrive Bono, “cosa resta del fascino del camminare se non il gesto in sé? Rimane la metafora del restare in equilibrio, che è tutto quello che cerchiamo nella vita. Spostare il peso da un passo all’altro evitando di inciampare, cercando di andare avanti (…). È una cosa naturalissima, che non richiede quasi nulla, ma insegna a girare intorno alle difficoltà. Come adesso, che ci inventiamo percorsi limitati approfittando di quello che abbiamo di fronte”.

“Il bello dell’Orrido”, informazioni generali degli incontri

– orario: inizio ore 18.00

– all’ingresso, è necessario presentare il Green Pass ed essere muniti di mascherina

– ingresso libero

– gli incontri si svolgono al Cinema di Bellano

– in collaborazione con la Libreria Pozzi Lazzari

– per info: www.archivivitali.org

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia