“Il Brigante” Album della band musicale romana dei Deshedus

“Il Brigante”: un concept album

“Il Brigante” non è un semplice disco, bensì una raccolta di canzoni distinte che ruotano attorno ad un unico tema. Una formula piuttosto diffusa nel genere rock, in particolare il rock-progressive.

All’interno del disco, unicamente in vinile, undici brani interamente arrangiati e prodotti dalla band romana, anticipati da un preludio, una sorta di prefazione, e due cover in omaggio a due dei più grandi compositori e cantautori italiani: Lucio Battisti e Franco Battiato.

Le tracce, inoltre, vengono interrotte a metà da un interludio, dedicato interamente al tema della violenza sulle donne, una delle tante azioni brutali che l’uomo compie.

“Il Brigante”, chi è?

Un criminale, colui che vorrebbe avere il controllo su tutto; un uomo che se dovesse vivere in montagna avrebbe il potere di prendere tutte le decisioni possibili, negative o positive che siano, consapevole del male che potrebbe provocare, senza rendersi conto di essere poi arrivato al punto di non ritorno.

Attraverso queste tracce i Deshedus sono riusciti a dare voce a temi politico-sociali di grande importanza, esprimendoli sotto forma di musica.

“Il Brigante”: Tracklist



Countdown – “Denuncia il degrado ambientale causato dall’uomo che ora ha una data di scadenza: 6 anni, data dall’orologio biologico di New York”.



Mister Tamburino – “Attacco alle generazioni passate che hanno lasciato come eredità, ai giovani attuali e futuri, un mondo colmo di problemi, illusioni, delusioni e miti infranti come quello della vecchia America”.



Il Lupo e il Brigante – “Un dialogo tra il brigante, che rappresenta l’uomo, e il lupo, che rappresenta la natura. Il discorso affrontato dai due si concentra sui danni che l’uomo ha provocato al pianeta”.



Codice Rosso – “Codice Rosso racconta la realtà del presente che stiamo vivendo. Tra guerre, virus e ingiustizie, il mondo sta arrivando alle sue ultime battute”.



Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi – “Omaggio a Lucio Battisti in particolare alla frase “come può uno scoglio arginare il mare”, nessuno ce la può fare da solo, serviamo tutti per cambiare veramente le cose”.



Viola – “Brano che tratta uno dei temi più discussi, il femminicidio, e tutto quello che una donna deve sopportare da sempre, per l’ignoranza di una società completamente fuori controllo”.



La cura – “Un messaggio d’amore verso la donna, che invita appunto ad amarla e rispettarla, omaggio a Franco Battiato”.



Attenti – “Brano in chiave ironica che invita a fare attenzione ad un certo tipo di persone”.



Il Matto – “Una visione dal punto di vista inverso. Il matto viene emarginato dalla società, preso come una persona incapace di ragionare. E se invece fosse lui ad avere ragione?”



Still I’m Sad –“Omaggio agli Yardbirds, dopo tutto quello che succede rimango triste, perché le cose invece di cambiare in meglio, peggiorano”.



Ulisse – “Una visione dall’alto della situazione. L’ultima speranza la riponiamo in Ulisse, visto come un esperto dei mari, quasi una divinità, capace di portarti fuori dalle tempeste più violente”.

Una vera fusione tra la vecchia e la nuova generazione “rock-progressive”.

