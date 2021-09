Sky Arte presenta la nuova stagione di “Luce Social Club”

Ogni venerdi alle ore 20.10 su Sky Arte, on demand e in streaming su Now. L’1 ottobre in onda la nuova puntata

Disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/

In onda venerdì 1 ottobre dalle ore 20.10 su Sky Arte (canali 120 e 400), on demand e in streaming su NOW e disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/, la nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, il programma di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva, prodotto da ERMA PIC-TURES in collaborazione con la direzione comunicazione di Cinecittà SpA, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.

“Luce Social Club”, serata dedicata all’ossessione

Tematica che sarà affrontata come sempre insieme agli ospiti in studio.

La puntata si apre con l’attrice Anna Bonaiuto. Intensa e poliedrica, è tra le attrici più talentuose del nostro panorama teatrale e cinematografico e ha lavorato con i più importanti registi italiani, vincendo, tra gli altri, un David di Donatello come Miglior Attrice Protagonista per il film “L’amore molesto” di Mario Martone e la Coppa Volpi per il film “Dove siete? Io sono qui” di Liliana Cavani. Tra i progetti futuri che la vedranno coinvol-ta, anche un film di Roberto Andò sulla figura della fotografa Letizia Battaglia.

Il secondo ospite in studio è un nome di riferimento per la scena indie italiana: il regista Francesco Lettieri, che, dopo aver debuttato come autore di cortometraggi, ha realizzato importanti videoclip musicali per artisti come Calcutta, Motta, Emis Killa, Liberato e molti altri. Dopo il film d’esordio “Ultras”, torna alla musica con il suo secondo lungometraggio, “Lovely Boy”, che presenta a Luce Social Club. Film Sky Original, “Lovely Boy” è stato presentato fuori concorso alle Giornate degli Autori della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinema-tografica di Venezia e sarà in prima TV assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW dal prossimo 4 ottobre.

La serata prosegue con Random, ospite musicale di questa puntata. In gara lo scorso marzo al 71esimo Festi-val di Sanremo, Random, classe 2001, è fra i giovani artisti italiani più popolari del momento e tra i nomi più apprezzati della nuova generazione nel panorama musicale pop urban, contando oltre 210 milioni di stream sulle piattaforme digitali e numerosi dischi di platino per i suoi successi. Dopo la pubblicazione ad aprile dell’ultimo album “Nuvole”, è appena uscito il suo nuovo singolo “Mi sento bene”, che l’artista presenta dal vivo sul palco di Luce Social Club.

La chiusura di puntata è affidata allo scrittore Nicola Lagioia, vincitore nel 2015 del Premio Strega con il suo romanzo “La ferocia” e ora in libreria con il suo ultimo romanzo “La città dei vivi” (Einaudi, 2020), ricostruzio-ne letteraria dell’omicidio di Luca Varani, avvenuto a marzo 2016 a Roma.

