LaunchPAD, di cosa si tratta

E’ la nuova piattaforma proprietaria di Clear Channel Europe dedicata alla vendita in programmatic, che rende disponibile al mercato italiano un importante bacino di oltre 1.500 schermi sui diversi asset – città, aeroporti e centri commerciali.

Lanciato in Italia con Broadsign Reach come SSP (al quale si affiancheranno presto partner già presenti in altri paesi europei), LaunchPAD connette l’inventory premium DOOH di Clear Channel Italia alle principali piattaforme di acquisto digitale (DSP), rispondendo alla crescente richiesta di omnicanalità delle aziende. La soluzione apre nuove opportunità agli inserzionisti per pianificare, acquistare, attivare e ottimizzare l’inventory DOOH.

LaunchPAD consente ai brand di connettersi al momento giusto con i consumatori attraverso più touchpoint, di pianificare campagne pubblicitarie DOOH in tempo reale e controllare esattamente il momento, il luogo e la durata delle stesse.

LaunchPAD, caratteristiche

Flessibilità (ovvero possibilità di acquisto per asset, geotargeting – scelta per singola città o singolo aeroporto e mall, fino al dettaglio del singolo schermo cittadino – e timetargeting – scelta del giorno e della fascia oraria), accessibilità e trasparenza, sono le leve su cui Clear Channel ha progettato e costruito la propria piattaforma, per semplificare e rendere più agile e smart la pianificazione dell’OOH, in un momento chiave in cui stiamo assistendo alla ripresa della quotidianità fuori dalle mura domestiche.

LaunchPAD si basa su audience certificate Audioutdoor per il calcolo delle impression: consegnati e visibili in tempo reale nelle piattaforme di acquisto, i dati sulle prestazioni consentono alle aziende di adattare istantaneamente la loro strategia, messaggio e spesa per raggiungere il massimo ROI e una maggiore efficacia della campagna.

Clear Channel Italia entra così a pieno titolo nel Programmatic portando l’OOH nell’ecosistema di acquisto omnicanale.

LaunchPAD, il commento

“Il debutto di LauchPAD rappresenta un altro tassello importante nell’evoluzione digitale che sta vivendo Clear Channel a livello locale ed internazionale – dichiara Stefano Tenca, Sales Director di Clear Channel Italia. I brand potranno, grazie alla piattaforma, pianificare direttamente le loro campagne DOOH mantenendo il controllo delle performance in maniera più flessibile e veloce con la garanzia di accedere ad un’inventory premium del nostro patrimonio.

Offriremo così la possibilità di presidiare specifici punti di interesse dove poter comunicare real-time, garantendo un’erogazione dinamica sulla base di audience certificate di mercato.

Un altro passo avanti verso le esigenze dei brand, con LaunchPAD infatti clienti e centri media potranno acquistare la nostra offerta DOOH sulle base di effettive performance, scalabile anche a livello internazionale”

LaunchPAD, il servizio

E’ ora attivo in Italia, Regno Unito, Svizzera, Spagna, Paesi Bassi, Finlandia e Belgio ed è già in corso l’espansione in altri paesi con l’obiettivo di creare un unico network globale europeo.

Innovazioni e strumenti come LaunchPAD permettono a Clear Channel di proseguire il suo percorso verso l’evoluzione dell’Out of Home andando oltre i confini tradizionali del mezzo.

Clear Channel Italia

