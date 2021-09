Roger Taylor: ‘”Outsider” nuovo album in studio

Il 1° Ottobre 2021 esce il nuovo album in studio di Roger Taylor ‘Outsider’, che è stato anticipato dal singolo ‘We’re All Just Trying to Get By’ feat. KT Tunstall, un inno ai piaceri semplici e alle emozioni universali.

‘Outsider’, progetto riflessivo

‘Outsider’ è il primo album con nuovo materiale dal 2013, quando uscì ‘Fun On Earth’.

La gran parte di ‘Outsider’ è stata registrata durante il lockdown.

È un progetto riflessivo, da cui emerge un palpabile senso di isolamento, significativamente dedicato «a tutti gli outsider, quelli che si sentono lasciati in disparte».

La strumentazione di Outsider è quasi interamente eseguita da Taylor. Si alternano capolavori d’atmosfera al quasi-punk di ‘More Kicks’ fino al mood anni 60 di ‘The Clapping Song’ (Shirley Ellis).

‘Outsider’, Tracklist:

1. TIDES

2. I KNOW, I KNOW, I KNOW

3. MORE KICKS

4. ABSOLUTELY ANYTHING

5. GANGSTERS ARE RUNNING THIS WORLD

6. WE’RE ALL JUST TRYING TO GET BY – FEATURING K T TUNSTALL

7. GANGSTERS ARE RUNNING THIS WORLD – PURPLE VERSION

8. ISOLATION

9. THE CLAPPING SONG

10. OUTSIDER

11. FOREIGN SAND – ENGLISH MIX

12. JOURNEY’S END

Note biografiche di Roger Taylor

Roger Taylor, all’anagrafe Roger Meddows-Taylor, è un polistrumentista, cantautore e compositore britannico. È soprattutto noto per essere il batterista della rock band Queen. Fu grande amico del suo compagno di gruppo Freddie Mercury, conosciuto ai tempi della scuola. (fonte Wikipedia)

