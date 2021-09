Bollate. In servizio i nuovi agenti di Polizia Locale

Polizia Locale, assunzione nuovi agenti

Il Corpo di Polizia Locale di Bollate ha ampliato il proprio organico. Sono stati infatti assunti 5 nuovi agenti, attingendo dalla graduatoria del recente concorso. Si tratta di cinque giovani ragazzi, quattro dei quali svolgono per la prima volta questa professione mentre il quinto era già agente da dieci anni presso un’altra Amministrazione.

Polizia Locale, le parole del Sindaco e l’Assessore alla Sicurezza

“L’operazione – dice il Sindaco Francesco Vassallo – si inserisce in un piano di rafforzamento di tutto l’organico della PL che ha l’obiettivo, sul lungo periodo, di introdurre il terzo turno di servizio per gli agenti, così da aumentare sempre di più la sicurezza sul territorio. Va anche detto che l’Amministrazione, in questo momento, ha la priorità di integrare molte risorse che sono venute a mancare in tutti gli uffici comunali. Desideriamo, fin dai prossimi mesi, sistemare tutti i settori strategici del Comune. In quest’ottica si inserisce anche l’arrivo dei nuovi agenti nel Corpo della Polizia locale”.

“Il corpo di Polizia Locale di Bollate ha bisogno di un forte rinnovamento, che passa inevitabilmente dal personale – commenta l’Assessore alla Sicurezza Alberto Grassi.- Ho voluto che venisse bandito un concorso il prima possibile e, nonostante le difficoltà del Covid, Bollate è stato uno dei pochi Comuni che ha messo a punto un concorso di Polizia locale in questi periodo di pandemia.

Con una graduatoria disponibile, oltre ad assumere nuove figure, sarà possibile rilasciare il nulla osta a quegli agenti che desiderano spostarsi per trovare nuovi stimoli professionali oppure necessitano, per ragioni personali e familiari, di avvicinarsi al proprio luogo di residenza“.

Polizia Locale, i neo-assunti

Ora i cinque neo-assunti stanno iniziando a conoscere il territorio, con le sue caratteristiche ma anche con le sue problematiche. Con questo rinforzo il Comando di Bollate potrà aumentare la propria presenza sul territorio e dare maggiore efficacia alle proprie attività.

https://comune.bollate.mi.it

