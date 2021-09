Allie X: nuova stella nascente dello stile glassine goth-pop

Con oltre un quarto di miliardo di stream in tutto il mondo Allie X, annuncia il live a Milano che si terrà al Biko il 30 marzo 2022.

I biglietti per lo spettacolo, prodotto da Vivo Concerti e Costello’s, sono disponibili online venerdì 1° ottobre alle ore 10:00 e nei punti vendita autorizzati mercoledì 6 ottobre alle ore 10:00.

Con il suo ultimo album, “Cape God”, nominato anche ai Polaris Music Award in Canada, Allie X sta ottenendo un grande successo grazie ai brani come “Love Me Wrong (feat. Troye Sivan)” e “Susie Save Your Love (feat. Mitski).”

Conosciuta per il suo stile visivo audace e il suo suono particolare, Allie X è una curatrice magistrale, che ha suonato in quasi tutto il mondo accompagnando artisti di fama internazionale come: Dua Lipa, Charli XCX e Marina.

Allie X: uno stile singolare

La singolarità del suo stile ha attirato molta attenzione dal mondo della moda tanto da aver partecipato alla Paris Fashion Week, essere stata vestita da Vogue e aver stretto relazioni con alcuni dei designer più incredibili del mondo (Iris Van Herpen, Margiela, Olivier Theyskens, Lanvin).

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

