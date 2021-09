“Kids Vet Academy”, piccoli aspiranti veterinari su Rai Gulp

Giovani aspiranti veterinari saranno i protagonisti della nuova serie per ragazzi dedicata al mondo degli animali.

Si tratta di “Kids Vet Academy”, che sarà proposta da lunedì 4 ottobre, alle ore 8.10 e alle 16.30, tutti i giorni, su Rai Gulp, e disponibile in box set anche su RaiPlay.

“Kids Vet Academy”, la serie

La vista, l’udito, l’alimentazione, la gravidanza, i traumi, il comportamento di circa 35 animali saranno al centro delle 12 puntate della serie. In ogni episodio sei giovani apprendisti veterinari tra i 9 e i 12 anni, al fianco del medico veterinario Doc Renato Assin (noto per aver preso parte durante la pandemia al programma “Diario di casa” di Rai Ragazzi), parteciperanno a una serie di divertenti lezioni teorico-pratiche sul mondo degli animali e della natura. Una serie doc live action educational, dall’alto valore educativo, che permette ai bambini di imparare, puntata dopo puntata, tante notizie e curiosità sugli animali.

Attraverso le esperienze vissute sul campo dai sei protagonisti, il giovane pubblico potrà imparare tutto sull’anatomia, sulla fisiologia, sul comportamento delle specie animali, ma soprattutto, su come prendersene cura al meglio e come comportarsi se si ammalano o feriscono. Non mancherà una componente “talent” in cui gli aspiranti veterinari saranno coinvolti in emozionanti pressure test come “prova finale” di quello che hanno imparato in ciascuna puntata. La serie è stata girata in una clinica veterinaria e in alcuni rifugi per animali.

La serie è stata presentata mercoledì 29 settembre, a Explora, il museo dei bambini di Roma, con il Kids Vet Party, una festa in cui tanti bambini, accompagnati dai loro genitori e dai loro amici animali, hanno incontrato i protagonisti del programma.

Kids Vet Academy è un programma di Annalisa Del Grande e Federica Petruccioli, prodotto da TV Com Roma in collaborazione con Rai Ragazzi, con la direzione creativa di Alessandra Cortese e diretta da Riccardo Pinto

https://www.raiplay.it/programmi/kidsvetacademy

