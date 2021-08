“Scritto sul mio corpo”, nell‘Estate Culturale del Centro Eventi il Maggiore

Continua il grande successo degli spettacoli dell’Estate Culturale del Centro Eventi il Maggiore che, dopo quasi un anno di chiusura, è pronto a “riaprirsi alla vita” e riaccendere i riflettori sul meglio della prosa, della musica, dell’opera, della danza e una serie di appuntamenti dedicati al 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.

“Scritto sul mio corpo” in anteprima Nazionale a Verbania

Giovedì 26 agosto (alle ore 21.00) la Compagnia EgriBiancoDanza torna a Verbania per presentare l’anteprima nazionale dello spettacolo Scritto sul mio corpo che martedì 31 agosto debutterà in prima nazionale al Teatro Franco Parenti di Milano.

La Fondazione Centro Eventi Il Maggiore di Verbania torna ad accogliere, dopo il successo dello spettacolo di luglio, la Fondazione Egri per la Danza e la sua emanazione teatrale, la Compagnia EgriBiancoDanza, per un periodo di allestimento essenziale alla produzione dello spettacolo contribuendo attivamente alla realizzazione della messa in scena di “Scritto sul mio corpo”.

Lo spettacolo è il risultato del progetto digitale Racconta – Mi– Racconto realizzato in collaborazione con l’Officina della Scrittura di Torino ed altre realtà del territorio piemontese come Teatro Erios, Opificio dell’arte e Associazione Arabesque di Biella, e creato per dare una testimonianza del momento storico emergenziale che stiamo vivendo e creare interazione tra pubblico e artisti malgrado le restrizioni attuali.

“Scritto sul mio corpo”, il commento del coreografo Raphael Bianco

“Scritto sul mio corpo è una preghiera corale profana, che nella sua laicità racchiude gli slanci appassionati, gli sbilanciamenti emotivi, i caratteri umani e spirituali, la precarietà e le speranze del tempo presente – ha commentato la nuova creazione Raphael Bianco, coreografo della Compagnia EgriBiancoDanza – Una danza sulle esperienze interiori e sulla fragilità della nostra condizione all’ombra di un devastante apocalisse collettivo: ferite impresse ed indelebili sul corpo e nella mente di ogni individuo con lo sguardo perso verso orizzonti misteriosi ma nel cui cuore palpita, però, un inesauribile desiderio di vita.

Dedico questo balletto in memoria di Marta Egri, sorella di Susanna Egri, recentemente scomparsa e che ben incarnava tutte le istanze ed i valori di questa nuova creazione”.

La coreografia, a opera di Raphael Bianco con la Compagnia EgriBiancoDanza, radica la propria ricerca gestuale nel materiale coreografico raccolto in fase digitale, nel segno corporeo che racchiude la parola stessa così da incarnare nella danza l’essenza del monologo senza esserne mera rappresentazione didascalica.

