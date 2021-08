“Prometeo“, il titano

La mitica storia del titano che ruba il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, disubbidendo a Zeus. E’ Prometeo, interpretato da Edoardo Siravo (premio alla carriera ai Premi Flaiano 2020), sarà il 24-25 agosto alle Tavole Palatine di Metaponto (MT) ed il 26-27 agosto a Maratea (PZ) presso Villa Tarantini.

“Prometeo”, un ribelle contro Zeus

“La centralità di Prometeo in tutta l’opera è costante: un ribelle contro Zeus e i nuovi dei, che piegano ogni cosa alla loro volontà – spiega l’organizzazione –. Il protagonista appare così portatore di un valore che non può non suscitare simpatia nello spettatore: la solidarietà verso gli uomini e la volontà di aiutarli a progredire, facendo loro conoscere il fuoco. E lo spettacolo porta alla luce una domanda ancora bruciante: merita l’uomo questo supplizio atroce, senza pace e senza fine, che Prometeo, innamorato dell’umano, subisce?”

“Prometeo” e il segreto carpito ai numi

Prometeo è il dio amico degli uomini e loro benefattore, il Titano che li favorisce dando loro il fuoco contro il volere di Zeus. Il fuoco significa il sapere e Zeus rappresenta lo status quo, la situazione dominante dell’Occidente attuale.

Prometeo «colui che riflette prima», il Titano che ama il genere umano, altro non è se non la metafora d’una lotta inesausta, identica a se stessa nell’apparente trascorrere del tempo: lotta contro il potere dei pochi, affidato all’ignoranza dei molti. Ed è questo il segreto che Prometeo ha carpito ai numi: senza il fuoco della conoscenza lo sfruttato è il miglior alleato dello sfruttatore, perché non ha coscienza dei diritti.

Prometeo non è un solo mito, è un modo d’essere dell’uomo nella storia di tutti i tempi. Come un passero intrappolato, piuttosto che vivere in gabbia si rompe le ali contro le sbarre per riconquistare la libertà di volare, così l’uomo sfida le imposizioni e mette in gioco la vita, se il potere prova a imporgli un’ideologia di annientamento della sua libertà di scelta.

Una condizione senz’altro riconducibile alla nostra attuale in cui anche ciascuno di noi, forse confuso e spaventato, dovrà portare con sé la fiaccola del fuoco sacro della conoscenza per non essere mai asservito al potere ma sempre artefice del proprio destino.

Altri articoli Teatri di Dietro La Notizia