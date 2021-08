Etruria Eco Festival 2021 Music Art Village 100% Eco



Il gruppo aretino Negrita e il ferrarese Vasco Brondi sono i prossimi protagonisti dell’Etruria Eco Festival-

I nuovi appuntamenti live, presso il Lungomare dei Navigatori Etruschi di Campo di Mare in Cerveteri (Rm), sono all’insegna del miglior rock italiano e della musica cantautorale di qualità. Seguiranno i concerti di Subsonica, Coma_Cose.

Etruria Eco Festival 2021, giovedì 19 agosto

E’ il turno di Vasco Brondi, cantautore e scrittore, uno dei più importanti esponenti della musica indie italiana, ex leader della band Le Luci della Centrale Elettrica. L’artista (nato a Verona ma cresciuto a Ferrara) porterà in scena “Paesaggio dopo la battaglia”, un incontro suggestivo tra musica e parole, un rivedersi finalmente sul palco dopo le distanze e la mancanza di arte e cultura dal vivo dettati dalla pandemia.

Sul palco con Vasco ci saranno Andrea Faccioli Cabeki (LLDCE/Baustelle) alle chitarre e ai cori, Andrea Pesce (Tiromancino) al pianoforte e ai cori, Daniela Salvoldi (LLDCE/Gianmaria Testa) al violoncello, Simone De Filippis ai synth, moog, elettronica e ai cori, e Niccolò Fornabaio (Vinicio Capossela/The Assyrians) alla batteria e alle percussioni; con i quali suonerà canzoni intime e collettive tratte dall’ultimo album, e alcune dei dischi precedenti, alternandole a poesie sconosciute e cover stravolte per l’occasione.

“Il concerto – racconta Brondi – andrà dal silenzio al fragore. Dalle sole parole, a parti più orchestrali e distorte. Siamo qui per rivelarci e non per nasconderci.”

Etruria Eco Festival 2021, venerdì 20 agosto

Venerdì 20 agosto un altro gruppo storico del panorama musicale italiano impreziosirà il cartellone del festival. Sulla spiaggia di Campo di Mare, in occasione del 30esimo anno di attività, arrivano i rocker toscani Negrita.

Paolo “Pau” Bruni alla voce e Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich alle chitarre presentano, in una inedita versione acustica, i loro brani più famosi. I Negrita sono pronti a “riabbracciare” i fans, nel pieno rispetto delle regole anti covid, come hanno fatto per l’intero “La Teatrale Summer Tour” che li ha visti protagonisti nei maggiori festival italiani.

Etruria Eco Festival 2021, la storia

Quest’anno festeggia il suo 15esimo anniversario a Campo di Mare (Cerveteri), nella nuova location del Lungomare dei Navigatori Etruschi, location oggetto di una profonda opera di restyiling. Il festival è fortemente voluto dall’amministrazione comunale rappresentata del Sindaco Alessio Pascucci e dall’Assessore alla Cultura Federica Battafarano.

EEF, una delle manifestazioni più attese e ricche di storia, non solo del Litorale a Nord di Roma ma di tutto il centro Italia; ha ampliato il proprio programma abbracciando l’intero mese di Agosto.

Etruria Eco Festival 2021, cosa offre

Grandi concerti, rigorosamente a ingresso gratuito e ad oggi sono tutti esauriti. I flussi d’ingresso (a partire dai maggiori di anni 12) saranno regolati a seconda delle nuove disposizioni anti-Covid-19 emanate dall’ultimo decreto legge nazionale: per accedere all’area concerti, infatti, è necessario possedere il Green Pass accompagnato da un documento d’identità. Mentre per i minori di anni 12 è sufficiente l’autocertificazione (disponibile in download sul sito ufficiale del Festival) che regolarmente compilata dovrà essere consegnata all’ingresso. Informazioni +39 370 1087225.

Link ufficiali

www.etruriaecofestival.it

www.instagram.com/etruriaecofestivalofficial

www.facebook.com/etruriaecofestival

info line +39 370 1087225

